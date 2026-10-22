Aunque las dos jugadoras evidentemente no cuentan con la confianza del entrenador, han vuelto a demostrar que su calidad está intacta.

Chivas Femenil ha ingresado a la parte crucial del Apertura 2026, ya que solamente le restan tres partidos de la fase regular para posteriormente iniciar su participación en la Liguilla; sin embargo, jugadoras como Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide demostraron que su calidad está intacta.

Las dos jugadoras y referentes del Guadalajara coinciden en que no han recibido el voto de confianza del entrenador Antonio Contreras durante este torneo, en donde el español poco a poco las ha ido relegando a la suplencia y a adoptar roles cada vez menos importantes dentro del Rebaño.

Sin embargo, la Comandante y la Doctora del Gol le demostraron al estratega europeo que están en gran forma física tras mandarse un doblete, cada una, en el triunfo del chiverío femenil sobre el Necaxa por marcador de 7-0 en la cancha del Estadio Akron.

Carolina Jaramillo

Es evidente que la calidad de la Comandante ha quedado demostrada en el Circuito Rosa desde hace varios años; sin embargo, la falta de confianza de Antonio Contreras le ha impedido tener regularidad en este Apertura 2026, en donde la mediocampista solamente ha participado en 764 minutos de juego.

Un factor que le ha afectado notablemente a Caro Jaramillo es la idea futbolística del entrenador, quien se ha empeñado en alejarla de la portería rival, mandándola como contención, pese a que sus virtudes son jugando detrás de la delantera, en donde ha brillado en toda su carrera como goleadora y hasta como asistente.

Adriana Iturbide

El caso de Boyi es más dramático, debido a que la delantera suele manifestarse en el marcador con goles y ni así se gana la confianza de Antonio Contreras quien la mantiene como opción de recambio pese a la alta efectividad de la Doctora del Gol.

Lo peor de todo, es que Adriana Iturbide renovó contrato con el chiverío femenil, pero la dinámica no ha cambiado y sigue siendo la tercera o cuarta opción del español, por lo que volvió a demostrar contra las Centellas que su experiencia y olfato goleador no se han atrofiado pese a su constante estadía en la banca.

¿Cuáles partidos le restan a Chivas Femenil en el Apertura 2026?

Atlante contra Chivas Femenil en CAR del Atlante

Toluca contra Chivas Femenil en el Estadio Nemesio Diez

Chivas Femenil contra América en el Estadio Akron