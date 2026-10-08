El timonel español suele hacer planteamientos extraños o en su defecto, aferrarse a algunas jugadoras, olvidándose de algunas goleadoras.

Chivas Femenil sigue demostrando que es un equipo que depende exclusivamente de las individualidades para tratar de generar peligro en las porterías rivales; sin embargo, desde la llegada de Antonio Contreras, varias delanteras de calidad comprobada en la Liga MX han pasado de ser protagonistas a quedar en el olvido.

Aunque es cierto que desde la llegada del timonel español para el Clausura 2025, el Guadalajara no ha faltado a la Liguilla; sin embargo, la explosividad y la contundencia que caracterizaban al conjunto tapatío ha quedado en el olvido, en donde las delanteras como Alicia Cervantes, Adriana Iturbide y Viridiana Salazar han ido a la baja.

Alicia Cervantes

La leyenda del Guadalajara no puede ser mandada a la banca; sin embargo, es evidente de que a producción goleadora de Licha ha ido a la baja por el sistema de juego que implementó Antonio Contreras, en donde inclusive, hace unos torneos optó por sacar a la Depredadora del área para que jugara más por la banda.

Antes de la llegada del timonel español, Alicia Cervantes firmaba semestres de 11 hasta 17 goles por torneo; sin embargo, con el europeo la estadística ha ido a la baja, en donde el pasado Clausura 2026 solamente anotó cuatro goles la legendaria artillera rojiblanca.

Adriana Iturbide

La Doctora del Gol es una de las jugadoras más afectadas por el sistema e ideología de Antonio Contreras, ya que Boyi poco a poco ha ido quedando en el olvido, pese a que era titular indiscutible en el Guadalajara y ahora a veces ni siquiera es requerida para jugar.

Antes de la llegada de Contreras en el Clausura 2025, Adriana Iturbide firmaba semestres de hasta 8 goles, pero con el timonel europeo la tendencia ha ido a la baja. Curiosamente, el semestre anterior, Boyi anotó cinco goles entrando de cambio; sin embargo, ni así le incrementó los minutos de juego y la mantuvo lejos del protagonismo.

Viridiana Salazar

Viridiana Salazar llegó al Guadalajara siendo la entonces máxima goleadora del Pachuca con 87 goles en Primera División, por lo que su fichaje en el chiverío femenil apuntaba a potenciar sustancialmente el ataque rojiblanco.

Sin embargo, la prueba de que el sistema de Antonio Contreras es inoperante en un equipo como el Rebaño Femenil es que la delantera no anotó ni un gol el semestre anterior y en este también está en blanco.

La excepción a la regla: Jasmine Casarez

La Princesa de Juárez llegó como refuerzo bomba a la ofensiva de Chivas Femenil como máxima goleadora de las Bravas; sin embargo, la delantera mexico-estadounidense ha demostrado gran nivel futbolístico y adaptabilidad al esquema de Antonio Contreras, ya que es la mejor artillera rojiblanca en el último año futbolístico.