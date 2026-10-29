Chivas se alista de la mejor para enfrentar a Atlante en un entrenamiento especial porque fueron disfrazados. En medio de este contexto, confirman por qué fueron caracterizados de algún personaje.

Este jueves no fue uno más en las instalaciones de Verde Valle debido a que los jugadores del Guadalajara acudieron disfrazados por Halloween. En medio de este contexto, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que es una actividad que lleva adelante el club para generar buena convivencia entre los futbolistas y quien no vaya disfrazado recibe una fuerte multa.

En las últimas horas, el Rebaño Sagrado no paró de dar de qué hablar porque todos los elementos fueron caracterizados como algún personaje. Entre los destacados estuvieron Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Diego Campillo por haber ido como el Profesor Jirafales, la Chilindrina y el Chavo, mientras que Luis Romo lo hizo como beisbolista.

En las diferentes plataformas, los aficionados festejaron el momento que se vivió en las instalaciones de Verde Valle. El objetivo de esta actividad en el club es aprovechar esta fecha para generar un buen ambiente entre jugadores, cuerpo técnico y staff rojiblanco de cara a la recta final del Apertura 2026.

Sin embargo, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que es una actividad en la que todos los jugadores están obligados a participar porque de lo contrario tienen una fuerte multa. “El que no llega disfrazado se come una fuerte multa. Esto pasó el año pasado. Hubo un jugador que ya no está, uno que falló un penal importante en un momento importante, a ese jugador le valió y pagó la multa”, comentó.

¿Quién fue el jugador de Chivas que no se disfrazó en el Apertura 2025?

Teniendo en cuenta lo informado por José María Garrido, el futbolista de Chivas era Chicharito Hernández. No hay que olvidar que fue el propio atacante el que falló el penal en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y que dejó afuera al Rebaño Sagrado.