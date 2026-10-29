Chivas vivió un día particular debido a que todos los jugadores llegaron disfrazados. En medio de este contexto, Jordan Carrillo tuvo un gran gesto con la afición.

Uno de los jugadores que no se termina de destacar con las Chivas de Gabriel Milito es, sin duda, Jordan Carrillo, quien llegó al Rebaño Sagrado en el último mercado de pases. Mientras se espera que comience a brillar y ayude al Guadalajara a triunfar, el elemento rojiblanco tuvo un noble gesto con la afición debido a que se bajó de su carro y firmó autógrafos a todos los presentes.

El fichaje de Carrillo al equipo de la Perla Tapatía sorprendió a toda la Liga MX porque nadie se imaginaba que se hubiera resuelto tan rápido mientras el resto de los clubes se acomodaba para saber a quién fichar, especialmente porque se sabía que Santos Laguna lo iba a cotizar luego de su campeonato con Pumas en el Clausura 2026.

A diferencia de los últimos refuerzos, Jordan Carrillo no se ha destacado en el Apertura 2026. En lo que va del torneo solamente aportó el gol del empate frente a Tigres, por lo que se espera que en la recta final de la fase regular el elemento rojiblanco reaccione.

Jordan Carrillo no brilla, pero tiene gran gesto con la afición de Chivas.

En este escenario, Carrillo tuvo un noble gesto con la afición del Guadalajara que se acercó a las instalaciones. Según lo reportado por José María Garrido, el mediocampista fue el único jugador de la plantilla que se bajó a saludar y firmar autógrafos a las decenas de niños que se acercaron a ver al club de sus amores.

¿Por qué Jordan Carrillo no brilla en Chivas?

El principal motivo por el que no brilla es que Jordan Carrillo se tuvo que adaptar a una posición y un esquema de juego en el que no se utilizan extremos. Son pocos los momentos en los que se puede destacar al exjugador de Pumas en el Apertura 2026 a pesar de que ya aportó un gol en el certamen. Sin duda, aquí Gabriel Milito es el principal responsable por no terminar de encontrarle un lugar a un jugador que él pidió.

Los números de Jordan Carrillo en Chivas