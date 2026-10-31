Chivas volverá a la actividad este sábado 31 de octubre, cuando reciba al Atlante en el Estadio Akron por la Jornada 15 del Apertura 2026. El Guadalajara llega con la oportunidad de conseguir su tercera victoria consecutiva y mantenerse entre los principales candidatos al título, especialmente después de los triunfos contra Necaxa y Monterrey. Aunque el equipo de Gabriel Milito parte como favorito frente a los Potros de Hierro, tendrá que demostrar su superioridad dentro del terreno de juego, pues los últimos encuentros han dejado claro que todavía existen varios aspectos por mejorar en el funcionamiento rojiblanco.

Uno de los principales motivos por los que este partido genera tanta expectativa entre los aficionados es la posibilidad de que Chivas recupere a varios de los futbolistas que han estado lesionados durante las últimas semanas. Jugadores como Luis Romo, José Castillo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda se han acercado a su regreso, por lo que su disponibilidad representaría una excelente noticia para Gabriel Milito. Además, el momento resulta ideal para que puedan recuperar ritmo de competencia antes de la Liguilla, pues todavía quedan algunos compromisos de la fase regular para que el entrenador argentino encuentre su mejor alineación.

Sin embargo, el Atlante también llegará al Estadio Akron con sus propias motivaciones, comenzando por la necesidad de conseguir un resultado positivo para mejorar su situación en la Tabla General. Además, el futuro de Miguel Herrera como entrenador de los Potros de Hierro se encuentra rodeado de incertidumbre, debido a los malos resultados que ha conseguido el equipo durante el campeonato. Por eso, una nueva derrota podría aumentar considerablemente la presión sobre el Piojo, aunque no existe una decisión oficial sobre su continuidad. Ante este escenario, Chivas podría encontrarse nuevamente con un rival que priorice el orden defensivo y busque cerrar los espacios, obligando al Guadalajara a encontrar soluciones para generar peligro.

Después del sufrido triunfo contra Monterrey, el ambiente dentro del Rebaño Sagrado ha mejorado considerablemente y la confianza parece estar regresando en el momento más importante del torneo. Aunque todavía existen dudas sobre la contundencia del equipo, las dos victorias consecutivas han permitido que Chivas se mantenga en los primeros lugares de la clasificación. Ahora, con el respaldo de su afición y jugando nuevamente en casa, se espera que el Estadio Akron viva otra noche de fiesta rojiblanca, especialmente si el Guadalajara consigue imponer condiciones desde los primeros minutos.

¿Va por TV abierta el Chivas vs Atlante de la Jornada 15?

Los aficionados que quieran seguir el encuentro entre Chivas y Atlante desde casa deberán tomar en cuenta que el partido no será transmitido por televisión abierta en México. La transmisión en vivo estará disponible de manera exclusiva a través de Amazon Prime Video, por lo que será necesario contar con acceso a la plataforma para disfrutar de las acciones de la Jornada 15 del Apertura 2026. Sin embargo, quienes no puedan ver el encuentro también tendrán la alternativa de seguirlo a través de Rebaño Pasión, donde llevaremos el minuto a minuto y toda la información sobre lo que ocurra en la cancha del Estadio Akron.

¿A qué hora se jugará el Chivas vs Atlante de la Jornada 15?

El partido entre Guadalajara y Atlante se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Akron. El compromiso corresponde a la Jornada 15 del Apertura 2026 y representa una nueva oportunidad para que Chivas sume tres puntos frente a su afición y fortalezca su posición en la Tabla General. Con la Liguilla cada vez más cerca, conseguir una victoria no solamente permitiría mantener la buena racha, sino también dar un paso importante hacia el cierre de la fase regular.