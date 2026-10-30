Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre el Guadalajara y los Potros de Hierro desde la cancha del Estadio Akron.

Chivas ya tiene prácticamente pie y medio en la Liguilla del Apertura 2026; sin embargo, a falta de tres jornadas para que concluya la fase regular, el Rebaño requiere de seguir sumando victorias que le permitan aspirar al liderato general de la competencia, por lo que es crucial el duelo contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron.

El Guadalajara está peleando palmo a palmo el primer lugar de la tabla de posiciones con América y Cruz Azul, por lo que no pueden titubear en las próximas semanas, para también llegar fuertes anímicamente a la instancia de eliminación directa.

Por su parte, el Atlante ha tenido un amargo regreso a la Liga MX, ya que presume solamente 14 puntos, por lo que es antepenúltimo lugar en la tabla de posiciones, prácticamente eliminado del Apertura 2026; sin embargo, Miguel Herrera y su equipo tratará de hacer tropezar a Gabriel Milito.

Así van Chivas y Atlante en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Atlante?

El siguiente compromiso del chiverío en el Apertura 2026 será el próximo sábado 31 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciban a los Potros de Hierro, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlante?

El duelo entre el Guadalajara y el Atlante será transmitido en exclusiva por la señal de Amazon Prime en México, por lo que no contará con opción gratuita para los aficionados; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.