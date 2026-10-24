Las Chivas de Guadalajara se encuentran concentradas en su compromiso contra Monterrey de este sábado, un partido en el que necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato de la Liga MX y cerrar la fase regular entre los mejores equipos del campeonato. Sin embargo, mientras Gabriel Milito prepara el duelo ante los Rayados, ya hay otros temas que podrían cobrar relevancia en el calendario rojiblanco, especialmente por lo que sucede con uno de sus próximos rivales y el futuro de su entrenador.

Después de visitar a Monterrey, el Rebaño Sagrado regresará al Estadio Akron para enfrentarse al Atlante, un equipo que atraviesa un torneo complicado. El Potro de Hierro perdió este viernes por la mínima diferencia ante San Luis en su propia casa y apenas acumula tres victorias, cinco empates y seis derrotas en 14 partidos, números que han complicado sus aspiraciones en el Apertura 2026. Por ello, Chivas podría llegar como favorito para llevarse los tres puntos, aunque primero tendrá que demostrarlo en la cancha.

Los resultados también han puesto bajo la lupa el trabajo de Miguel Herrera, quien al terminar el encuentro contra San Luis reconoció que sostendría conversaciones con la directiva azulgrana sobre su continuidad. El propio entrenador sabe que los resultados están muy lejos de las expectativas y que el rendimiento del equipo no ha sido el esperado. La situación abre interrogantes sobre su futuro, justo cuando el Atlante se prepara para afrontar la recta final de la fase regular.

Si el Piojo se mantiene al frente del conjunto azulgrana para visitar a Chivas, no sería descabellado pensar que lo haga bajo una presión todavía mayor. Una derrota ante el Guadalajara, especialmente si llega acompañada de una goleada, podría complicar seriamente su continuidad y convertirse en un golpe determinante para su segunda etapa al frente del equipo. El resultado frente al Rebaño podría pesar en las decisiones de la directiva, aunque por ahora no existe una confirmación de que el puesto del entrenador esté condicionado específicamente a ese encuentro.

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Naturalmente, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. Con solamente dos jornadas por disputarse después del encuentro contra Chivas, la directiva del Atlante podría considerar que no tiene demasiado sentido realizar un cambio de entrenador para tan poco tiempo, incluso si ya hubiera decidido prescindir de sus servicios. De esta manera, el Guadalajara podría influir indirectamente en el desenlace de la etapa de Miguel Herrera, aunque su eventual salida también podría hacerse oficial una vez concluido el Apertura 2026. Por ahora, habrá que esperar para conocer qué determinación toma la dirigencia del Atlante.

Chivas recibe al Atlante, visita a León y recibe a Cruz Azul en el cierre de la fase regular del Apertura 2026

Después de enfrentar a Monterrey, el Guadalajara tendrá tres compromisos más para cerrar la fase regular del Apertura 2026. Primero recibirá al Atlante el sábado 31 de octubre a las 7:00 p. m. en el Estadio Akron, en la Jornada 15. Posteriormente, visitará al León el domingo 8 de noviembre a las 8:00 p. m. en el Estadio Nou Camp, correspondiente a la Jornada 16. Finalmente, disputará su último partido de esta etapa ante Cruz Azul el domingo 22 de noviembre a las 5:00 p. m., nuevamente en el Akron. Estos encuentros serán determinantes para definir la posición final del Rebaño en la tabla y llegar en las mejores condiciones posibles a la Liguilla, por lo que deberán tomarse con la mayor seriedad.