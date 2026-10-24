Las Chivas de Guadalajara visitan este sábado a los Rayados de Monterrey en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 14 del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado buscará prolongar su buen momento después de vencer por la mínima diferencia al Necaxa y mantenerse en la pelea por el liderato. Sin embargo, el encuentro tendrá una dificultad adicional para los rojiblancos, pues cuatro futbolistas quedaron fuera de la convocatoria por lesión y el cuerpo técnico tendrá que encontrar alternativas para mantener el funcionamiento del equipo.

Por su parte, los Rayados de Matías Almeyda llegan motivados después de conseguir dos victorias consecutivas: golearon 1-4 al Puebla como visitantes y posteriormente derrotaron 2-1 al Pachuca. El conjunto regiomontano ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 20 puntos y tiene un partido pendiente frente a Querétaro, por lo que una victoria podría acercarlo a los puestos de clasificación directa a la Liguilla. Además, su ofensiva ha marcado nueve goles en sus últimos cinco compromisos, una señal de que atraviesa un buen momento en el cierre del torneo.

El Guadalajara, en cambio, llega como sublíder general con 23 unidades, solamente por detrás del América, y presume una de las mejores defensivas del campeonato. Además, mantiene su condición de invicto jugando como visitante, pese a que recientemente perdió frente a Querétaro y empató los clásicos contra América y Atlas antes de superar al Necaxa. Para este partido, José Castillo, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda no estarán disponibles, de modo que Milito tendrá que modificar su alineación habitual ante un rival que buscará aprovechar su fortaleza ofensiva para quedarse con los tres puntos.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Monterrey vs Chivas de la Jornada 14 del Apertura 2026?

El partido entre Monterrey y Chivas se disputará este sábado 24 de octubre a las 7:00 p. m., tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, conocido también como el Gigante de Acero. El encuentro será importante para ambos equipos: los Rayados intentarán acercarse a los primeros cuatro puestos, mientras que el Rebaño Sagrado buscará defender su posición entre los mejores del campeonato y sumar puntos antes de la recta final de la fase regular.

Posible alineación de Chivas para enfrentar a Monterrey

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Luis Rey

Daniel Aguirre

Bryan González

Rubén González

Omar Govea

Jordan Carrillo

Roberto Alvarado

Ricardo Marín

Posible alineación de Monterrey para enfrentar a Chivas