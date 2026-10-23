El delantero del Guadalajara reiteró que el título es el objetivo en el redil para este semestre, por lo que agradece el haber salido de la racha sin poder ganar.

Chivas ha vivido cinco jornadas de pesadilla en este Apertura 2026, en donde registró cuatro fechas sin poder ganar y en la más reciente, contra Necaxa, ganó, pero obtuvieron fuertes críticas de parte de los aficionados por el mal rendimiento, situación que no inquieta a Ricardo Marín de cara al cierre de la fase regular.

El ‘4K’ reveló que la prioridad contra los hidrocálidos era regresar a la senda de la victoria como sea, por lo que ahora se fortalecieron anímicamente para encarar la recta final del torneo y con ello, tratar de llegar con el mejor nivel posible a la Liguilla, en donde mantiene que el objetivo es el de ser campeones.

“Nos hacía falta esa inyección de ánimo, de confianza, de conseguir tres puntos. Como dijo el profe, habíamos tenido partidos buenos donde no se nos recompensaba con los tres puntos. Entre semana ganamos a como diera lugar y sabemos que no fue nuestro mejor partido, nuestra mejor versión, pero al final conseguir esa victoria nos da esa inyección de ánimo para cargar este partido que viene.

“El objetivo, desde que inició el torneo, está plasmado, lo tenemos bien claro todos. Sabemos que por ahí no han sido los mejores resultados, veníamos de una seguidilla complicada, pero sabemos que así es el futbol y dentro de lo que cabe, qué bueno que nos pasó en ese momento para cerrar el torneo de la mejor manera y enfilarnos de la mejor manera a la Liguilla que es lo importante”, declaró el delantero a Chivas TV.

Ricardo Marín prioriza el buen funcionamiento de Chivas sobre la estrategia de Monterrey

“Sabemos que va a ser un partido muy complicado por la calidad del plantel que tiene Rayados, siempre son partidos muy difíciles, pero sabemos que depende cien por ciento de nosotros, de lo que salgamos a hacer. El plan de partido ya está, ya habló con nosotros el profe y ahora depende de nosotros.

“Más que nada el salir a ser nosotros. A seguir demostrando lo que hemos hecho, todo lo que se ha hecho en base al trabajo del profe y depende más de nosotros, de lo que hagamos, que lo que nos haga el rival. Tenemos esa confianza de que va a ser buen partido para nosotros”, concluyó.

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¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.