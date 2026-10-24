Las Chivas de Guadalajara y los Rayados de Monterrey se enfrentan este sábado en un partido que promete emociones, pues ambos equipos consiguieron reencontrarse con la victoria después de varias jornadas con resultados por debajo de las expectativas. Con la necesidad de mantener el impulso y sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular del Apertura 2026, el encuentro apunta a ser uno de los más atractivos de la Jornada 14, con dos planteles que buscarán imponer sus condiciones en el terreno de juego.

Además, el encuentro tendrá un ingrediente especial para una parte importante de la afición rojiblanca, ya que será la primera vez que el Guadalajara se enfrente a Matías Almeyda desde su regreso al futbol mexicano. El estratega argentino dejó una huella importante durante su etapa con Chivas, en la que conquistó títulos y se convirtió en uno de los técnicos más queridos por los seguidores del Rebaño Sagrado. Ahora, el destino lo pone frente al equipo con el que vivió algunos de los momentos más exitosos de su carrera.

Para este compromiso, Gabriel Milito tendrá que lidiar con varias ausencias importantes. José Castillo, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda no viajaron a Monterrey debido a que todavía no se recuperan de sus respectivas lesiones. Estas bajas obligarán al entrenador argentino a revisar las alternativas disponibles y encontrar la mejor combinación posible para mantener la competitividad de su equipo ante uno de los rivales más exigentes del campeonato.

Por ello, una de las grandes incógnitas estará en la alineación que presente Milito y en el planteamiento táctico que elija para visitar el Estadio BBVA. A diferencia de otros adversarios que han optado por esperar al Guadalajara y cerrar espacios, Monterrey podría buscar mayor protagonismo ofensivo, una situación que también puede beneficiar a los rojiblancos si consiguen aprovechar los espacios que aparezcan. La clave para Chivas estará en mantener el orden defensivo y encontrar oportunidades para hacer daño cuando los Rayados adelanten sus líneas.

¿Va por TV abierta el Monterrey vs Chivas de la Jornada 14?

Sí, el partido entre Monterrey y Chivas de la Jornada 14 del Apertura 2026 podrá verse por televisión abierta a través de Canal 5 de Televisa. También estará disponible en televisión de paga mediante TUDN y en streaming por ViX Premium. Otra alternativa anunciada para seguir el encuentro es Layvtime, a través de YouTube. De esta manera, los aficionados tendrán distintas opciones para no perderse el choque entre Rayados y el Rebaño Sagrado. Por si fuera poco, los detalles más importantes del partido estarán disponibles en Rebaño Pasión.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Chivas de la Jornada 14?

El encuentro entre Monterrey y Chivas se disputará este sábado 24 de octubre a las 7:00 p. m., tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, también conocido como el Gigante de Acero. Para el Guadalajara, este compromiso representará el penúltimo partido como visitante durante la fase regular del Apertura 2026, por lo que conseguir un buen resultado será importante para sus aspiraciones de cerrar el torneo en la parte alta de la clasificación y llegar con confianza a la Liguilla.