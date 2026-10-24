Raúl Rangel se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Chivas vs Necaxa gracias a una actuación que resultó determinante para el triunfo rojiblanco. El guardameta respondió con cuatro atajadas clave que ayudaron al Rebaño Sagrado a mantener su portería en cero y quedarse con los tres puntos, aunque fuera por la mínima diferencia. En un partido en el que la ofensiva no logró marcar diferencias contundentes, el Tala apareció cuando más lo necesitaba su equipo.

Su actuación le valió ser nombrado el jugador del partido, un reconocimiento más que merecido por la seguridad que transmitió bajo los tres postes. Sin embargo, los aplausos para el arquero no terminaron ahí, pues la Liga MX también decidió destacar su desempeño a pocas horas de que el Guadalajara afrontara un nuevo compromiso frente a Monterrey y el guardameta rojiblanco recibió un reconocimiento que premia su enorme actuación ante los Rayos.

Y es que Rangel no solamente fue elegido como el mejor jugador del encuentro, sino también como el Jugador de la Jornada 13 del Apertura 2026. La distinción fue celebrada en las redes sociales del campeonato mexicano y volvió a poner sobre la mesa la importancia de los guardametas en el futbol, pues en ocasiones evitar que el rival marque puede ser tan determinante como convertir un gol, especialmente en partidos cerrados en los que una sola anotación define el resultado.

El buen momento del Tala llega, además, en una etapa importante del calendario. Con la Selección Mexicana preparando sus próximos compromisos y la Liguilla cada vez más cerca, contar con un portero en buen nivel y lleno de confianza puede marcar diferencias tanto para el Tricolor como para el Guadalajara. Si Rangel logra mantener sus actuaciones, podría convertirse en una pieza todavía más determinante para afrontar los partidos de mayor exigencia que se avecinan.

El propio guardameta reconoció que la victoria ante Necaxa ayudó a recuperar la confianza, tanto en lo individual como en el funcionamiento colectivo del equipo. Ahora, el reto será mantener ese impulso en los siguientes encuentros. Rangel también se ha distinguido por su disciplina y compromiso durante los entrenamientos, aspectos que respaldan sus actuaciones en la cancha, por lo que está claro que buscará demostrar que su mejor versión todavía puede dar mucho más justo cuando Chivas necesita seguridad para cerrar el torneo de la mejor manera.

Raúl Rangel también fue el héroe en el último partido contra Monterrey al atajar un penal de último minuto

La actuación de Rangel también puede resultar decisiva en el compromiso frente a Monterrey, especialmente en un partido que podría definirse por detalles. El guardameta rojiblanco tendrá que volver a demostrar sus reflejos, liderazgo y capacidad para responder bajo presión si quiere ayudar a Chivas a conseguir un resultado positivo en el Gigante de Acero, tal como lo hizo en el partido más reciente ante los Rayados, donde un penal atajado en el último momento aseguró el triunfo de Chivas por marcador 2-3.