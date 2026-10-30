El futbolista del Guadalajara admitió que en el redil se vislumbra terminar la fase regular del torneo mínimo en el segundo lugar de la tabla de posiciones de cara a la Liguilla.

Chivas tiene amplias posibilidades de quedarse con el liderato del Apertura 2026, puesto que está peleando contra América y Cruz Azul, por lo que el mediocampista rojiblanco, Omar Govea, admitió abiertamente que el objetivo del Rebaño es calificar mínimo en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El futbolista del Guadalajara ha destacado el nivel que ha demostrado el chiverío durante varios torneos, por lo que sabe que es indispensable recibir los juegos de Vuelta en la cancha del Estadio Akron, plaza que se ha vuelto un dolor de cabeza para los clubes que visitan el coloso de Zapopan.

“El equipo está compitiendo por estar en la parte alta de la tabla que es lo más importante, queremos cerrar ahí, cerrar los partidos en casa en una Liguilla es muy importante y lo demostramos en la Liguilla pasada. Ojalá que ahora los resultados sean mejores, estoy convencido de eso.

“Esperamos terminar en el top 2 y me parece que está en nuestras manos. La tabla está muy cerrada y cerramos contra los rivales directos que nos pueden hacer buenos partidos, pero si seguimos manteniendo el nivel que mostramos contra Monterrey, contra América en el primer tiempo y muchos rivales.

“Si mantenemos ese nivel, podemos terminar en el top 1 o 2, esperando cerrar la Liguilla en casa, con nuestra gente y que el Estadio, ha sido una fortaleza muy grande nuestra. Es muy difícil que un equipo nos venga a sacar puntos y sobre todo en Liguilla te sirve mucho tener de lado a nuestra gente”, declaró el mediocampista en entrevista para Chivas TV.

Omar Govea confía en que el Apertura 2026 es el torneo de Chivas

“Lo que todos queremos es ser campeones y tenemos buenas sensaciones por cómo ha venido el torneo, por cómo nos hemos enfrentado a los rivales directos de Liguilla. Me parece que puede ser un torneo especial y estar todos juntos para poderlo hacer realidad. Ya nos toca y tenemos qué“, concluyó.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.