Chivas se ha mantenido como una institución que suele mantener toda su información en secreto, tanto para sus aficionados como para los rivales, por lo que cada semana se pueden suscitar sorpresas y de cara a esta jornada 12 del Apertura 2026 contra Tigres no fue la excepción.
El Guadalajara reveló su lista de convocados en donde sorprendieron varias novedades que nadie esperaba, en donde se destapó que Omar Govea se sumó a la lista de lesionados, ya que presume una molestia muscular, motivo por el que tampoco habría tenido actividad en la Fecha FIFA contra América, además de que estaba suspendido contra Atlas.
Sin embargo, no todas fueron malas noticias, ya que se confirmaron los regresos de Diego Campillo, quien recibió el visto bueno del área médica tras realizarle varios estudios después del golpe que sufrió la semana pasada contra los Zorros.
Por si fuera poco, Bryan González también volvió a la convocatoria tras sufrir una lesión muscular en el Clásico Nacional contra el América, por lo que Gabriel Milito comienza a recuperar todas sus piezas para el cierre del torneo.
Los convocados de Chivas para enfrentar a Tigres
- Raúl Rangel
- Óscar Whalley
- Diego Campillo
- Luis Rey
- Brian González
- Ángel Chávez
- Carlos Hernández
- Brian Gutiérrez
- Richard Ledezma
- Efraín Álvarez
- Ángel Sepúlveda
- Rubén González
- Hugo Camberos
- Ricardo Marín
- Jonathan Pérez
- Daniel Aguirre
- Santiago Sandoval
- Jordan Carrillo
- Roberto Alvarado
- Leonel Calderón
- Samir Inda
- Jesús Hernández
¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?
El Guadalajara volverá a la competencia rápidamente debido a que habrá jornada doble en la Liga MX, en donde volverá a jugar de local el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.