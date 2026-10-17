El Guadalajara destapó una pésima noticia sobre el mediocampista, pero también hubo novedades positivas con dos lesionados.

Chivas se ha mantenido como una institución que suele mantener toda su información en secreto, tanto para sus aficionados como para los rivales, por lo que cada semana se pueden suscitar sorpresas y de cara a esta jornada 12 del Apertura 2026 contra Tigres no fue la excepción.

El Guadalajara reveló su lista de convocados en donde sorprendieron varias novedades que nadie esperaba, en donde se destapó que Omar Govea se sumó a la lista de lesionados, ya que presume una molestia muscular, motivo por el que tampoco habría tenido actividad en la Fecha FIFA contra América, además de que estaba suspendido contra Atlas.

Sin embargo, no todas fueron malas noticias, ya que se confirmaron los regresos de Diego Campillo, quien recibió el visto bueno del área médica tras realizarle varios estudios después del golpe que sufrió la semana pasada contra los Zorros.

Por si fuera poco, Bryan González también volvió a la convocatoria tras sufrir una lesión muscular en el Clásico Nacional contra el América, por lo que Gabriel Milito comienza a recuperar todas sus piezas para el cierre del torneo.

Los convocados de Chivas para enfrentar a Tigres

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Diego Campillo

Luis Rey

Brian González

Ángel Chávez

Carlos Hernández

Brian Gutiérrez

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

Rubén González

Hugo Camberos

Ricardo Marín

Jonathan Pérez

Daniel Aguirre

Santiago Sandoval

Jordan Carrillo

Roberto Alvarado

Leonel Calderón

Samir Inda

Jesús Hernández

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara volverá a la competencia rápidamente debido a que habrá jornada doble en la Liga MX, en donde volverá a jugar de local el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.