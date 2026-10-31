El Guadalajara regresa al Estadio Akron con la consigna de sumar tres puntos que le permitan aspirar al liderato de la Liga MX.

El Apertura 2026 ha llegado a su recta final, en donde todos los clubes de la Liga MX se emplean a fondo con la consigna de maquillar su desempeño de toda la fase regular, en donde el Atlante se mete a la cancha del Estadio Akron con la misión de hacerle una travesura a las Chivas.

El Guadalajara se mantiene con la ilusión de calificar en primer lugar a la Liguilla, en donde tratará de aprovechar que el América dejó escapar varios puntos en sus últimos partidos, por lo que los rojiblancos van con la obligación de ganar a los Potros de Hierro, quienes están prácticamente eliminados de la competencia.

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