El Guadalajara no registró muchas dificultades y logró incrementar la ventaja antes de que concluyera el primer tiempo.

Chivas está registrando un día de campo en la cancha del Estadio Akron en su duelo contra el Atlante, en donde la escuadra tapatía está ganando con facilidad por marcador de 2-0, en donde Daniel Aguirre fue el encargado de anotar el segundo gol de la noche.

El Guadalajara se mantiene con su idea futbolística de dominar y mover el esférico buscando abrir los espacios, en donde realizaron una combinación de pases por la banda de la derecha, en donde Roberto Alvarado controló y mandó un pase filtrado para la llegada de Daniel Aguirre.

El defensor mexico-estadounidense aprovechó la oportunidad e intentó un pase a segundo poste para la llegada de Bryan González; sin embargo, un desvío defensivo le dio dirección de portería para que venciera a Óscar Jiménez.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.