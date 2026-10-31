El mediocampista del Guadalajara está retomando su mejor versión futbolística y lo demostró con un golazo espectacular.

Uno de los jugadores que ha recibido más críticas en todo el Apertura 2026 ha sido Efraín Álvarez; sin embargo, el mediocampista está demostrando que está retomando su mejor versión y lo coronó con un golazo contra el Atlante.

Los Potros de Hierro cometieron el enésimo error en la salida, en donde Omar Govea recuperó y se apoyó en Efraín Álvarez, quien se quitó a dos defensores de encima con una serie de fintas, tirando un túnel y rematando de pierna derecha para cruzar el balón para anotar el cuarto gol de la noche.

El Guadalajara ha recuperado a sus futbolistas tras las múltiples lesiones, por lo que ahora Gaby Milito está dándoles minutos para que retomen su mejor nivel futbolístico de cara a la Liguilla.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.