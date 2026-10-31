El Guadalajara tuvo una noche de ensueño a la ofensiva, pero cometió algunos errores en la defensiva.

Chivas entregó una actuación poderosa tras golear por marcador de 4-2 al Atlante en la cancha del Estadio Akron, en donde el Rebaño recuperó la contundencia, las actuaciones convincentes y sobre todo, las ideas innovadoras de Gabriel Milito.

Volvieron los lesionados

El Guadalajara está recibiendo importantes noticias en esta recta final del Apertura 2026 al recuperar a Luis Romo, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y José Castillo tras semanas lesionados, en donde el entrenador Gabriel Milito contó con más herramientas para desarrollar su idea futbolística.

Todos los jugadores son importantes, pero el regreso de Luis Romo fue crucial debido al liderazgo que presume en la defensiva, su salida y sobre todo, sus envíos de varios metros para atacar los espacios que deja la zaga de los rivales.

Gabriel Milito sorprendió desde el planteamiento

El entrenador de las Chivas sorprendió desde la alineación, ya que por primera ocasión decidió jugar sin centro delantero nominal, ajuste que desconcertó por completo a la defensiva de los Potros de Hierro, que no supieron cómo asignar las marcas tras las intervenciones de Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez.

Volvió la contundencia

Curiosamente en el partido en el que el Guadalajara jugó sin delantero titular durante gran parte del partido, el chiverío recuperó la memoria futbolística y supo capitalizar varias de las oportunidades que generó, sacudiéndose por fin las críticas que recibió desde hace varias semanas.

La calificación de los jugadores de Chivas tras duelo con Atlante

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.