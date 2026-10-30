El Guadalajara se metió a la cancha del Nemesio Diez para tratar de cerrar de la mejor manera la fase regular del torneo antes del Clásico contra América.

Chivas Femenil es un equipo sumamente irregular, que puede dar exhibiciones terribles y minutos después tener un rendimiento que raya en la perfección, y así sucedió en su visita a Toluca en la jornada 13 del Apertura 2026 en donde al minuto 70 iba perdiendo 2-0, pero en 10 minutos le dio la vuelta al marcador.

En la recta final del primer tiempo, el chiverío se equivocó en la salida, y le entregó la redonda a Eugenie Le Sommer, quien cruzó la pelota para abrir el marcador pese al lance de Blanca Félix.

El Rebaño estuvo a punto de empatar el marcador con un servicio por la banda derecha, en donde Alicia Cervantes remató en una especie de ‘chilena’, pero la cancerbera Valeria Martínez logró mandar la pelota a tiro de esquina de forma dramática.

Para el arranque del segundo tiempo, las Diablas Rojas pegaron de nuevo y lograron incrementar la ventaja desde un tiro de esquina, en donde se suscitaron una serie de rebotes, en donde Karla Martínez logró rematar, pero Natalia Villarreal desvió la redonda y se terminó incrustando en la portería rojiblanca.

El Guadalajara no pudo dominar en el centro del campo; sin embargo, Denise Castro se encontró con una pelota en el área, hizo una finta y sacó un derechazo que fue desviada con la mano por Karla Martínez, jugada que fue decretada como penalti, en donde Alicia Cervantes se encargó de convertirlo en gol.

Licha no tardó mucho y encontró el gol del empate tras un jugadón, ya que recibió un pase filtrado, en donde controló haciendo un recorte para perfilarse a su pierna derecha, en donde definió para emparejar la pizarra de forma espectacular.

Chivas Femenil sacó el amor propio y consiguió la remontada de forma espectacular, en donde Natalia Colin sorprendió con un disparo de media distancia a primer poste, silenciando el Nemesio Diez.

Chivas Femenil llegó al Estadio Nemesio Diez

Alineación rojiblanca

Gol del Toluca

Autogol de Natalia Villarreal

GOOOOOL DE LICHA CERVANTES

¡DOBLETE DE LICHA!

¡REMONTADA! Gol de Natalia Colin