El Cuate sabe que los futbolistas rojiblancos deben sentirse orgullosos de representar al Guadalajara, por lo que destacó el trabajo de los jóvenes.

Chivas dio una exhibición brillante en el Clásico Nacional amistoso que disputó el pasado fin de semana en donde venció al América con doblete de Ángel Sepúlveda, por lo que el delantero rojiblanco aseguró que al Rebaño le hacía falta una demostración futbolística como esa de cara al duelo contra Atlas del próximo fin de semana.

“Sabemos lo que significa este partido para todos, vinimos a hacerlo muy serio. El equipo trabajó, dejó todo en la cancha para este resultado y gracias a Dios se logró.

“Lo necesitábamos. El equipo ocupaba tener un buen partido, sabemos que podemos hacerlo. Lo trabajamos, lo luchamos y a esperar el Clásico Tapatío que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Esperamos ganar, dejar todo y disfrutar de nuestra gente”, declaró el Cuate a la cadena Fox.

Por si fuera poco, Sepúlveda aseguró que los futbolistas deben sentirse orgullosos de pertenecer al Guadalajara, por lo que deben de demostrar ese nivel en cada compromiso que enfrenten, destacando el buen trabajo que vienen haciendo los juveniles que ascendieron al primer equipo para el duelo contra las Águilas.

“La institución está trabajando muy bien. Hay que estar orgullosos de estar en Chivas, creo que así tenemos que jugar todos los partidos. Nosotros seguimos creciendo, seguimos mejorando y nos preparamos para la recta final del torneo. Vamos paso a paso. Hay chicos que vienen haciéndolo muy bien, con una idea de juego, con una sintonía, jugando en equipo. Creo que se demostró eso y nos vamos contentos.

Ángel Sepúlveda, el autor del gol del triunfo en el último Clásico Tapatío

El más reciente antecedente entre el Guadalajara y el Atlas fue en el Clausura 2026, en donde el chiverío consiguió una importante remontada que consiguió gracias a un penalti de Ángel Sepúlveda e la recta final del partido, otorgándole al Rebaño la victoria sobre los Zorros.

Afortunadamente para la causa tapatía, el Cuate se reencontró con las redes enemigas este fin de semana, por lo que su presencia podría ser determinante para poder derrotar a los rojinegros en la siguiente edición del Clásico Tapatío.