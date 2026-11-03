La semana pasada, la Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada de la Copa del Mundo Femenil a manos de Nigeria tras haber perdido por 2-1 en los Octavos de Final en Marruecos. A menos de una semana de la eliminación, el Tri confirmó que Mia Urbano, canterana del Guadalajara, se rompió el ligamento cruzado anterior, por lo que el conjunto rojiblanco pierde una pieza importante para lo que resta del torneo.

El equipo de Antonio Contreras se prepara para enfrentar al América el próximo fin de semana con la necesidad de ganar y enviar un mensaje al resto de la Liga MX, dejando en claro que son serias candidatas al título.

En medio de este contexto, la Selección Nacional de México Sub-17 Femenil concluyó su participación en la Copa del Mundo tras caer en Octavos de Final. Luego de lo vivido en Marruecos, el Tri confirmó que el Rebaño Sagrado pierde a Mia Urbano por una dura lesión.

Chivas Femenil pierde a Mia Urbano. (Foto: IMAGO7)

“La Selección Nacional de México Femenil informa que la futbolista Mia Urbano sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante su participación en la Copa Mundial de Marruecos 2026”, inició el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol en X.

Y agregaron: “Tras su regreso a México, la jugadora fue intervenida quirúrgicamente este lunes y comenzará su proceso de rehabilitación. Su reincorporación a la actividad deportiva estará sujeta a evolución. El equipo médico de la Selección Nacional mantendrá comunicación constante con el club de la jugadora para dar seguimiento a su evolución y coordinar el proceso de recuperación”.

Comunicado de Chivas sobre la lesión de Mía Urbano

¿Cuándo juega Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo viernes 6 de octubre, cuando enfrente al América por la jornada 14 del Apertura 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Akron desde las 19:06 del Centro de México.