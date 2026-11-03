Chivas se alista de la mejor manera para las últimas dos jornadas del Apertura 2026. Previo al cierre de la fase regular, Joel Huiqui envió mensaje al Guadalajara de cara al último choque.

Es un hecho que Chivas se convierte en uno de los grandes candidatos a pelear por el Apertura 2026. De cara a un cierre exigente en la fase regular de la Liga MX, Joel Huiqui advirtió al Rebaño Sagrado al señalar que Cruz Azul, con sus jugadores, va a ir a ganar en el Estadio Akron.

En el Estadio Akron, el Guadalajara dejó en claro que va a ir en busca de los seis puntos ante León y la Máquina, y a esperar que el América tropiece para poder arrebatarle el liderato. De no cerrar como superlíder, el objetivo es finalizar en la segunda posición de la general para ganar la ventaja deportiva en los Cuartos de Final y en las Semifinales de la Liguilla.

Al igual que Chivas, Cruz Azul busca cerrar de la mejor manera la fase regular del Apertura 2026 con el objetivo de ser líder o sublíder de la Liga MX. Tras la victoria por 2-1 ante León, Joel Huiqui remarcó que saldrán a buscar los tres puntos en Zapopan.

Joel Huiqui envió mensaje a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Cerrado, el torneo, sobre todo pensando en el liderato, y sí ha sido un poco complejo. Hay una lucha, una guerra importante entre los otros puestos, pero gracias al esfuerzo de los compañeros, de los muchachos, llevamos 12 puntos ahí muy marcados, un buen ritmo de juego nos ha permitido estar mucho más cerca de poder estar liderando. Creo que los dos equipos o los tres que estamos compitiendo en la punta han hecho un gran torneo, entonces la diferencia es mínima”, declaró el DT de la Máquina.

Y agregó: “Esperemos que se pueda cerrar o definir antes en la jornada 16, o si es la 17 esperaremos enfrentar a un rival también complicado como el de hoy para poder aspirar al liderato, que es uno de los primeros objetivos del club, y creo que estaremos muy cerca si lo hacemos como lo hemos planeado, con una buena fase defensiva y demás”.

¿Cuándo se enfrentan Chivas y Cruz Azul?

Chivas recibirá a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El encuentro se podrá seguir en vivo y en directo por Amazon Prime en territorio nacional, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.