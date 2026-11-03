Luego del partido contra el León, Gabriel Milito perderá a varios de sus jugadores por más de semana y media.

Chivas está recuperando su mejor nivel justo cuando se acerca la Liguilla del Apertura 2026, al grado de que el Guadalajara volvió a colocarse como el principal candidato al título según las proyecciones de Statiskicks. Sin embargo, este gran momento también podría traer algunas complicaciones para Gabriel Milito, pues el rendimiento de sus futbolistas no ha pasado desapercibido para la Selección Mexicana. Y es que varios jugadores rojiblancos podrían aparecer en la próxima convocatoria de Rafael Márquez, lo que dejaría al entrenador argentino sin algunas de sus piezas más importantes durante los entrenamientos previos a la fase final.

Después del partido contra León, Chivas y el resto de los equipos de la Liga MX entrarán en una pausa por la Fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección Mexicana disputará compromisos oficiales de la Liga de Naciones de Concacaf. Por eso, Rafael Márquez tendrá que preparar una convocatoria especialmente competitiva, considerando que ahora estarán en juego resultados importantes y no solamente partidos amistosos. En ese sentido, el buen momento que atraviesa el Guadalajara podría provocar que varios de sus futbolistas reciban un nuevo llamado, justo cuando Gabriel Milito necesita trabajar con su plantilla completa para preparar la Liguilla.

Rafa Márquez tienea varios jugadores de Chivas en la mira.

Entre los futbolistas rojiblancos con mayores posibilidades de ser convocados destacan Raúl Rangel y Roberto Alvarado, quienes se han consolidado como elementos habituales de la Selección Mexicana. El Tala atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en una pieza fundamental para el Guadalajara, mientras que el Piojo continúa siendo uno de los jugadores más importantes en la generación de oportunidades ofensivas. Por eso, resultaría sorprendente que alguno de los dos quedara fuera de la próxima lista de Rafael Márquez, aunque su presencia todavía dependerá del anuncio oficial. De confirmarse, Milito tendría que preparar buena parte de la siguiente semana y media sin dos de sus titulares habituales.

Sin embargo, la lista de posibles ausencias no termina ahí, pues Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez también han recibido convocatorias recientes de la Selección Mexicana. Los tres futbolistas cuentan con características que podrían resultar muy útiles para Rafael Márquez, especialmente por su versatilidad y capacidad para desempeñar diferentes funciones dentro del terreno de juego. Además, el entrenador del Tri llega con la presión de mejorar los resultados obtenidos durante la Fecha FIFA anterior, en la que México no consiguió ninguna victoria. Por eso, no sería extraño que vuelva a confiar en jugadores que ya conoce y que actualmente forman parte de uno de los equipos más competitivos del campeonato.

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Por si fuera poco, también existen otros futbolistas del Guadalajara que han estado en el radar de la Selección Mexicana durante los últimos meses, como Hugo Camberos, Bryan González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Omar Govea. Aunque sus posibilidades de recibir una convocatoria son diferentes, todos cuentan con argumentos deportivos para ser considerados por Rafael Márquez. De esta manera, Chivas podría convertirse en uno de los equipos que más jugadores aporte al Tri durante la Fecha FIFA de noviembre, algo que sería motivo de orgullo para la institución, pero que también complicaría la preparación de Gabriel Milito justo antes de comenzar el camino hacia el campeonato.

Los canteranos de Chivas en Europa también serían convocados a Selección Mexicana

Además de los futbolistas que actualmente forman parte del Guadalajara, Armando González y Mateo Chávez también tienen posibilidades importantes de aparecer en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana. Ambos canteranos rojiblancos continúan desarrollando sus carreras en el fútbol europeo y han demostrado tener condiciones para competir al máximo nivel, aunque no siempre reciben todos los minutos que les gustaría. En el caso de la Hormiga, sus actuaciones goleadoras con Olympiacos en la Europa League podrían ayudarlo a ganarse un lugar, mientras que Mateo Chávez continúa siendo una alternativa interesante para el sector izquierdo. Por eso, no sería extraño que Rafael Márquez también considere a los dos exjugadores de Chivas para los compromisos oficiales de noviembre, aunque habrá que esperar a la publicación de la lista definitiva.