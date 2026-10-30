Hugo Camberos es uno de los jugadores más prometedores de México, y la Selección Mexicana lo consideró como tal.

Hugo Camberos se ha consolidado como una de las mayores promesas de Chivas y de todo el fútbol mexicano, gracias a su talento, velocidad y capacidad para generar peligro en el ataque. Sus condiciones lo han convertido en uno de los jóvenes más seguidos por la Selección Mexicana e incluso por algunos clubes europeos, aunque su situación en el Guadalajara continúa generando polémica. Y es que, a pesar de sus cualidades, las pocas oportunidades que recibe bajo las órdenes de Gabriel Milito han provocado constantes cuestionamientos sobre el manejo de su desarrollo futbolístico.

El crecimiento de Camberos ha sido tan importante que incluso ya consiguió recibir una convocatoria a la Selección Mexicana Mayor, un reconocimiento que demuestra el potencial que tiene para convertirse en una pieza importante del Tricolor durante los próximos años. Por eso, todo parece indicar que será cuestión de tiempo para que el extremo rojiblanco tenga cada vez mayor roce internacional. De hecho, la propia Selección Mexicana aprovechó para destacar públicamente el presente del futbolista, enviando un mensaje que contrasta con la poca continuidad que ha encontrado recientemente en Chivas.

A través de un video publicado en sus plataformas oficiales, aunque lamentablemente con disponibilidad restringida a Estados Unidos, la Selección Mexicana describió a Hugo Camberos con la frase “De promesa juvenil a realidad en la Selección”, reconocimiento bastante significativo para el canterano rojiblanco, pues refleja que su talento ya no debe evaluarse únicamente pensando en lo que podría conseguir dentro de algunos años. Por el contrario, Camberos ha comenzado a demostrar que tiene condiciones para competir desde ahora en escenarios de mayor exigencia, por lo que necesita oportunidades constantes para continuar con su crecimiento.

Sin embargo, esta situación también provoca que aumenten las dudas sobre su futuro en el Guadalajara. Aunque Chivas se ha mostrado poco dispuesto a desprenderse de Camberos, ya sea mediante una venta o un préstamo, el futbolista tampoco ha conseguido encontrar la regularidad que necesita bajo las órdenes de Gabriel Milito. Esta contradicción resulta preocupante, pues mantener a uno de los jugadores más prometedores del fútbol mexicano sin minutos suficientes podría terminar afectando su desarrollo. Por eso, la directiva rojiblanca tendrá que analizar qué es lo mejor para su carrera de cara al próximo mercado de fichajes.

Encuesta ¿Crees que Hugo Camberos necesita salir de Chivas para tener minutos? ¿Crees que Hugo Camberos necesita salir de Chivas para tener minutos? Sí, está claro que Milito no lo quiere No, que se quede a pelear un puesto Ya votaron 9 hinchas

Incluso algunas voces importantes del periodismo deportivo ya han comenzado a recomendarle que busque oportunidades fuera del Rebaño Sagrado. Uno de ellos es David Medrano, periodista de TV Azteca, quien consideró que lo mejor para Hugo Camberos sería salir de Chivas y seguir el ejemplo de futbolistas como Diego Campillo y Luis Gabriel Rey, quienes consiguieron consolidarse después de jugar en otros equipos. Aunque el extremo ha demostrado tener condiciones para aportar al Guadalajara, sus actuaciones todavía no han sido suficientes para ganarse un lugar constante en los planes de Gabriel Milito, una situación que podría obligarlo a considerar otras alternativas.

Hugo Camberos volvió a la banca luego de no haber podido afianzarse como carrilero izquierdo

Durante algunas jornadas, Hugo Camberos encontró una oportunidad importante gracias a la lesión de Bryan González, quien dejó vacante la posición de carrilero izquierdo. Sin embargo, el surgimiento de Leonel Calderón como alternativa en esa zona y el posterior regreso del Cotorro terminaron reduciendo nuevamente sus minutos. De hecho, Camberos solamente disputó 24 minutos contra Atlas y 45 frente a Necaxa, mientras que contra Tigres y Monterrey permaneció en la banca sin ingresar al terreno de juego. Esta situación demuestra que, aunque tuvo un breve periodo de titularidad, todavía no consigue consolidarse en una posición que tampoco es la más natural para sus características ofensivas.