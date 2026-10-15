Las lesiones han complicado el panorama de Chivas durante las últimas semanas y han obligado a Gabriel Milito a buscar soluciones más allá de los jugadores habituales del primer equipo. Ante las numerosas bajas, el entrenador rojiblanco ha tenido que voltear a ver no solo a los elementos disponibles en la banca, sino también a la cantera, donde encontró futbolistas que ya estaban en su radar y que, gracias a esta situación, han tenido la oportunidad de mostrar sus condiciones.

Si bien algunos jugadores del Rebaño Sagrado aparentemente ya se recuperaron de sus respectivas molestias, todo apunta a que no serían arriesgados para el partido de este sábado ante Tigres. Pensando en la doble jornada que se disputará la próxima semana, el cuerpo médico del Guadalajara habría recomendado darles algunos días más de descanso antes de volver a la actividad, una decisión que mantendría abiertas las puertas para que los juveniles tengan protagonismo.

Luis Gabriel Rey dio un muy buen partido ante Atlas.

Por ello, todo parece indicar que el duelo contra los felinos también contará con una importante presencia de canteranos. Los primeros serían Hugo Camberos, quien ocuparía el carril izquierdo; Santiago Sandoval, como una alternativa en el ataque, y Luis Rey, en la defensa. Los tres ya han tenido participación con el primer equipo y, ante las ausencias que enfrenta Milito, tendrían posibilidades de aparecer como titulares en el compromiso de la Jornada.

Sin embargo, no serían los únicos jóvenes que podrían recibir una oportunidad. Dependiendo de cómo evolucione la situación de los lesionados y de las decisiones tácticas del entrenador, Carlos Hernández podría volver a tener minutos en la línea central, mientras que Leonel Calderón aparece como otra opción para ocupar el carril izquierdo. Esto último dependerá de si Milito considera a Camberos para esa posición o prefiere adelantarlo para aprovechar sus cualidades ofensivas.

Además, el delantero Jesús Hernández y el mediocampista Samir Inda podrían estar disponibles desde la banca. Ambos representarían alternativas para Gabriel Milito en caso de que surja alguna emergencia durante el encuentro. Aunque sus posibilidades de sumar minutos parecen más limitadas, las bajas podrían abrirles una oportunidad, por lo que tampoco se les puede descartar por completo para el partido ante Tigres.

Carlo Soldati también podría ser opción en la defensa

Otro nombre que podría entrar en la conversación es Carlo Soldati, uno de los futbolistas que llegó a Chivas con un importante potencial de crecimiento. El defensor arribó lesionado y no fue sino hasta hace algunas semanas cuando pudo volver a las canchas, pero desde entonces ha comenzado a ganar continuidad con el Tapatío. Hasta el momento, ha disputado nueve de los 12 partidos de la filial rojiblanca, una cifra que refleja su participación en el equipo. Si las necesidades defensivas lo requieren, también podría convertirse en una alternativa para Gabriel Milito, aunque su posible presencia dependerá de las decisiones del cuerpo técnico.