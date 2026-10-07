Chivas se alista para enfrentar a Atlas luego de lo vivido contra América en el Clásico Nacional. Por otro lado, en el aeropuerto de Guadalajara, Santiago Sandoval marcó cómo debe encarar la recta final del Apertura 2026 al hablar del Clásico Tapatío.

Ni bien arribó a Guadalajara, Santiago Sandoval frenó ante los medios como si fuera referente de Chivas y declaró lo que todo aficionado del Rebaño Sagrado quería escuchar: “es un clásico y los clásicos se ganan”. El canterano de 19 años marcó, sin decirlo, la mentalidad que debe tener el equipo de Gabriel Milito no solo ante Atlas, sino en la recta final del Apertura 2026 tras lo vivido con América en el Estadio Azteca.

Lo sucedido en Ciudad de México dejó en evidencia que al conjunto rojiblanco le faltó el oficio para cerrar un partido que controlaba con dos goles de diferencia. El domingo, el Rebaño Sagrado se presentó con nueve suplentes ante los titulares de Guillermo Almada y demostró que aprendió de sus errores para quedarse con una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos.

El próximo sábado Chivas visita en su casa a Atlas por el Clásico Tapatío y en la previa Santiago Sandoval demostró la ambición que debe tener un joven de 19 años al declarar que este tipo de partidos hay que ganarlos. El palo del Estadio Azteca que sigue temblando dejó en evidencia que existe un hambre de revancha, a pesar de que lo niegue, y que los rojinegros deben ser las víctimas para recuperarse de la derrota ante Querétaro y de lo vivido contra América.

Santiago Sandoval demuestra el hambre que debe tener Chivas. (Foto: IMAGO7)

La frase que dejó Santi en el aeropuerto de Guadalajara también denota cómo debe encarar el equipo de Gabriel Milito la recta final del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado es candidato al título y para refrendar ese estatus debe ganar los siete partidos restantes para terminar de ilusionar a los propios y de asustar a los extraños.

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Atlas aparece en el horizonte como una oportunidad única para levantarse en un Apertura 2026 en el que Guadalajara controla el balón, pero no al rival como sucedía en el Clausura 2026. Es un escenario propicio para marcarle a los dirigidos por Hernán Crespo cuál es su lugar en Jalisco y que la Liga MX sepa que el Rebaño Sagrado está recuperado.

Carrillo y Castañeda con la chance de responder en Chivas

El duelo entre Chivas y América en Estados Unidos no solo tuvo un gran partido de Ángel Sepúlveda, sino que además tuvo momentos de enorme nivel con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Ambos jugaron un destacado partido ante las Águilas y le demostraron a Gabriel Milito que hizo bien en pedir por ellos. El sábado, ante Atlas, los dos tendrán la chance de demostrarlo en el Clásico Tapatío con jugadas que terminan de marcar la diferencia en el marcador.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.