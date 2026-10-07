La Selección Mexicana cerró ayer su participación en la fecha FIFA con una derrota a manos de Chile. Tras lo sucedido en California, los convocados de Chivas regresaron a Guadalajara y Santiago Sandoval fue el encargado de enviar un mensaje a Atlas al señalar que es un clásico y que van a ir a ganar.

Santi es, sin duda, una de las grandes figuras que logró consolidar Gabriel Milito desde que se encuentra al mando del Rebaño Sagrado. El futbolista no solo es titular, sino que además anotó goles importantes ante Tigres para lograr una épica clasificación a la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026.

Su gran momento con Chivas y en la Selección Mexicana Sub-20 llevó a que Rafa Márquez lo tuviera en cuenta para su primera convocatoria al Tri. Tras lo sucedido en la Fecha FIFA, Santiago Sandoval cambió el chip y se puso en modo Clásico Tapatío, ya que señaló que van a ir por la victoria contra Atlas en el Estadio Jalisco.

Santiago Sandoval envió mensaje a Atlas.

“Pues va a ser un partido obviamente especial, es muy importante, es un clásico y los clásicos se ganan. Entonces, ya estoy concentrado con Chivas para poder ganar ese partido”, comentó el canterano de 19 años en el aeropuerto de Guadalajara. Y agregó: “Revancha no porque hasta… hasta eso vamos bien. Estamos ahí arriba en la tabla, entonces no más querer sacar el resultado”.

Santiago Sandoval habló de Rafa Márquez y Selección Mexicana

Por otro lado, Santiago Sandoval habló sobre lo que fue su primera convivencia con la Selección Mexicana. “Es trabajo y es a lo que vamos. En la selección no tienes mucho tiempo para platicar, para hacer como muchas cosas, entonces ya no más es jugar. Voy a intentar hacer lo que vengo haciendo y estoy agradecido”, cerró el canterano.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.