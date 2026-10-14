El juvenil defensor del Guadalajara habló abiertamente sobre algunos de sus compañeros que se encuentran lastimados.

Chivas está por ingresar a una parte muy complicada del calendario del Apertura 2026, no solo por la complejidad de los rivales, sino por lo apretado del calendario, en donde Gabriel Milito ha sufrido muchos problemas con su plantel debido a las múltiples lesiones que ha sufrido el equipo.

Las constantes dolencias musculares dentro del Guadalajara es un factor que preocupa, por lo que expertos como Jared Borgetti aseguran que hay una gran responsabilidad del cuerpo técnico por las lesiones de varios jugadores como José Castillo, Bryan González, Miguel Gómez, Miguel Tapias o Luis Romo.

Sin embargo, el juvenil Luis Rey, atendió a los medios de comunicación en conferencia, en donde a unos días de la jornada doble de la Liga MX, advirtió que el Cotorro está por reintegrarse a los trabajos, insinuando que reaparecería la próxima semana.

“Lo estamos trabajando esta semana, justo ese tipo de recorridos. Estamos trabajando mucho en ello. Esperemos estar bien para los tres partidos, a quien le toque y sino, hay más jóvenes que van a estar bien. Por ahí ya está regresando también el Cotorro, otro tipo de defensas que van a estar disponibles. Esperemos que nos vaya bien a todos y que no tengamos más lesiones.

Esta versión confirmaría el reporte difundido por Diego Yvey de ESPN, que aseguró que el Cotorro y José Castillo ya están recuperados, pero quedarían descartados contra Tigres, para poderles dar más tiempo de reintegración a la alta competencia, reduciendo así riesgos de recaídas.

Luis Rey confirmó que José Castillo está por volver

“De José, él está tranquilo, está trabajando y está recuperando. Tratamos, en el día a día, preguntarle cómo está, cómo va. La verdad, lo está tomando de buena manera y está trabajando muy bien, pronto estará con nosotros“, concluyó el defensor en conferencia de prensa.

¿Quiénes han sido los lesionados de Chivas en el Apertura 2026?

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.