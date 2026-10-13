Se destaparon detalles de la recuperación de dos de los zagueros lesionados de cara al cierre del torneo.

Chivas continúa siendo víctima de las lesiones musculares en este Apertura 2026, por lo que la mayoría de sus defensores han estado ausentes durante varias semanas, aunque por fin habría buenas noticias sobre los regresos de Bryan González y José Castillo.

Ante la ola de lesionados que ha registrado el Guadalajara, la exestrella mexicana, Jared Borgetti, reveló que las dolencias de los futbolistas podrían deberse a malas cargas de trabajo de parte del cuerpo técnico de Gabriel Milito, por lo que constantemente se están sumando futbolistas a la lista de ausencias.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Diego Yvey, destapó que Castillo y el Cotorro ya estarían recuperados de sus lesiones, pero les estarían haciendo trabajo diferenciado para que se pongan a punto físicamente para poder reintegrarse con el resto del plantel, por lo que su regreso a la actividad podría darse a media semana contra Necaxa.

“Lo de Luis Romo, después de confirmarse que sería baja de la Selección Nacional, nos comentaban que al menos iban a ser tres semanas. Ya ha cumplido una y le restarían 14 días, aproximadamente.

“En la situación de José Castillo, volvimos a preguntar porque cada vez que hay un partido, parece que va a regresar a la convocatoria y no aparece. En la última comunicación que hemos tenido en el entorno es que ya está; sin embargo, el cuerpo técnico ha entrenado con él para ponerlo a tono en el tema físico e integrarlo a la brevedad.

“Podría aparecer para el partido entre semana, que sería el próximo martes, ante Necaxa. De momento, contra Tigres descartado José Castillo. Misma situación que el Cotorro González, que su recuperación va similar a la de José Castillo”, explicó el comunicador en Futbol Picante.

Los lesionados de Chivas en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.