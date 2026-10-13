El nuevo refuerzo del Guadalajara ha sido blanco de críticas por su actitud tras el agónico gol del empate en el Clásico Tapatío y esto no pasaría inadvertido para Gabriel Milito.

La inexpresiva reacción de Jordan Carrillo tras el gol de Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío contra Atlas continúa causando revuelo en el entorno de Chivas, en donde en las horas recientes se destapó la razón exacta del enojo del futbolista rojiblanco, molestia que le podría traer duras consecuencias dentro de la institución.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, destapó que la molestia del futbolista rojiblanco se suscitó debido a que no tendría minutos en el duelo contra los Zorros, ya que justo cuando cayó el gol del empate, Gabriel Milito ya estaba en pláticas con Efraín Álvarez para mandarlo al campo, agotando así las ventanas de sustituciones en el partido.

“Todos vimos esta imagen, el momento en que cae el gol y lo están festejando, salen todos los elementos de la banca y en el círculo que se ve, vemos a Jordan Carrillo que se queda sentado. Ha recibido fuertes críticas por no haber festejado este gol.

“Todo tiene un porqué, pero tampoco estoy diciendo que esté justificado. Cuando cae el gol, es cuando los que estaban como opciones de cambio, se enteran que no iban a participar en el juego porque el técnico ya estaba hablando con Efraín Álvarez. La molestia de Jordan Carrillo es precisamente en el momento en que se da el gol y en el que el técnico determina que no iba a participar.

“En el Clásico anterior, en el amistoso que se jugó en Oakland, Jordan Carrillo recibió muchos elogios y seguramente habrá pensado que estaba para tener minutos”, explicó el reportero en su canal de YouTube, Futbol con cerebro.

Reacción de Jordan Carrillo podría tener repercusiones

“El tema es que Gaby Milito ya lo dejó muy en claro: caritas en Chivas, en su gestión, no. No dudo, ni tantito que esto le vaya a generar una repercusión internamente. A lo mejor no le dicen nada, a lo mejor ahí queda, porque a Érick Gutiérrez tampoco le dijeron nada, pero cuando empezaron a ocurrir ciertas cosas, Guti empezó a notar que ya era cada vez más relegado, más apartado y acá no sería ninguna sorpresa que por este gesto y si agregamos que se hizo público, le puede generar una repercusión”, concluyó el comunicador.