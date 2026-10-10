El Guadalajara sacó el orgullo para revertir una serie de situaciones que complicaron el duelo contra los Amargos.

Chivas está sufriendo la que parece una maldición en este Apertura 2026 debido a que se le presentan situaciones increíbles jornada a jornada en donde Gabriel Milito ha hecho todo lo posible por ir sorteando cada una de ellas, aunque el carácter y la grandeza del Rebaño es lo que los está sacando a flote y eso es algo que el Atlas nunca sabrá.

Diego Campillo se une a los lesionados

El tema de las lesiones ya es algo que debe de preocupar en la directiva del Guadalajara, sobre todo cuando en pleno Clásico Tapatío se anunció la lesión de Diego Campillo, lo que debilitó más la parchada zaga rojiblanca a la cual no le falta calidad, sino experiencia con los juveniles Carlos Hernández y Leonel Calderón.

El Gato Ortiz siendo el Gato Ortiz

Chivas tiene que enfrentarse no solamente a los adversarios, sino que tiene que sobreponerse a las increíbles decisiones de los silbantes, en donde Marco Antonio Ortiz volvió a ser blanco de polémicas debido al claro penalti que no sancionó al primer minuto del partido en favor del Rebaño.

Chivas es un equipo GRANDE y nacional, no regional

Ángel Sepúlveda es el ejemplo perfecto de lo que significa Chivas en el futbol mexicano. Puede equivocarse; sin embargo, continúa luchando hasta el final, por lo que ese temperamento le basta para sobreponerse.

Eso fue lo que sucedió con el Cuate, que después de fallar el penalti TODOS, incluyéndome, queríamos que no volviera a jugar en el Guadalajara; sin embargo, estuvo atento y rápidamente se reivindicó. Aunque es evidente que un jugador de su experiencia no puede cometer esas equivocaciones, al menos en momentos de alta tensión como un clásico.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas tras duelo con Atlas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.