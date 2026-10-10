El Apertura 2026 ha llegado a la recta final de su fase regular, en donde poco a poco, todos los equipos comienzan a incrementar su nivel con la ilusión de colarse a la Liguilla, en donde los delanteros juegan un papel importante y en el caso de Chivas requiere de Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes son los mejores artilleros del semestre.

Ricardo Marín es el mejor goleador del Guadalajara en lo que va del torneo con cinco dianas, por lo que tratará de replicar lo que ha hecho hasta el momento, en donde se ha convertido en el amuleto de los Clásicos contra Atlas y América para la escuadra rojiblanca.

Por su parte, el Piojo Alvarado tiene cuatro dianas en el torneo, mientras que Santiago Sandoval ya presume tres anotaciones en el semestre , por lo que se han convertido en los más productivos del Rebaño en ese rubro.

Sin embargo, se mantienen muy lejos de la cima de la tabla de goleadores, ya que Salomón Rondón del Pachuca ya presume 10 goles en el torneo, siendo el mejor artillero hasta este momento.

Así van Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval en la tabla de goleo

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.