El Hermoso rompió el silencio y destapó el motivo que le convenció de salir de las Águilas para pasar a ser futbolista del Guadalajara pese a la polémica que ello conllevaría.

Oribe Peralta es uno de los delanteros más destacados que ha tenido el futbol mexicano en toda la historia, no solo por su calidad individual y extenso palmarés en la Liga MX, sino que también por sus múltiples aportaciones a la Selección Mexicana tanto en Mundiales hasta en Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el término de su carrera no fue la esperada, ya que pasó de ser un ídolo en el América a convertirse en el refuerzo bomba de Chivas para el Apertura 2019 en medio de una fuerte polémica e inconformidad por la afición de ambas instituciones.

Sin embargo, el Hermoso recientemente reveló cuál fue la razón que le convenció de hacer este drástico cambio en su carrera, en donde dejó en claro que todo se debió a que buscó una revancha de poder jugar en el Guadalajara, algo que se le había negado cuando era un juvenil y después su paso fue muy breve como refuerzo en la Copa Libertadores 2005.

“Me tocó una etapa rara. Jugué muy pocos partidos. Al final de cuentas era una revancha personal porque la primera etapa, antes de debutar, estuve en Chivas, estuve registrado. luego, la Libertadores vine como refuerzo y venía de Monterrey.

“Cuando se presenta la oportunidad, dije: ‘es la tercera’. Soy alguien a quien le gustan los retos y siempre está dispuesto a enfrentarlos. Creo que de eso se trata la vida, de ir para adelante y ser alguien valiente. Las cosas pueden salir bien o mal”, explicó el Hermoso en entrevista con Fernando Quirarte.

Oribe Peralta admitió su culpa por no jugar en Chivas

“Hay algo que creo que a mí me pasó, siempre estuve disponible, pero creo que me faltó hacer mucho más para merecer jugar. No es la culpa del entrenador al cien por ciento.

“A lo mejor no veían que yo estuviera al cien por ciento y por eso no me metían aunque me sentía así. Me tocaron como cuatro. Me tocó Tomás Boy, Marcelo Michel Leaño, Víctor Manuel Vucetich y Luis Fernando Tena“, admitió.

Oribe Peralta demostró respeto tanto por Chivas como por América

“Estuve en América y estuve en Chivas. Me tocaron etapas completamente diferentes por mi edad; sin embargo, creo que ambos equipos están a la altura, son los más importantes de México y cada uno tiene sus objetivos, su manera de trabajar”, concluyó el Cepillo.