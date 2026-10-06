La Fecha FIFA de septiembre, una de las más largas de los últimos años, está llegando a su final y en Chivas ya tienen la mira puesta en regresar a la actividad de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se prepara para disputar la Jornada 11, aunque el regreso no será sencillo, pues tendrá enfrente nada menos que al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, un partido que los rojiblancos quieren ganar a toda costa para retomar el camino en el torneo.

Luis Romo causa baja de la Selección Mexicana y peligra su participación en el Clásico Tapatío

Chivas recibió una mala noticia durante la concentración de la Selección Mexicana, pues Luis Romo causó baja por lesión y ya no estará disponible para el partido amistoso ante Chile. El capitán rojiblanco deberá regresar a Guadalajara para continuar con su recuperación, aunque su situación también genera preocupación de cara al Clásico Tapatío, pues su posible ausencia representaría una baja sensible para Gabriel Milito y se sumaría a otros jugadores que tampoco podrán participar frente al Atlas debido a suspensión.

Luis Romo causa baja en la Selección Mexicana por lesión.

Filtran un supuesto tercer jersey de Chivas que haría alusión al mariachi

La llegada de Nike como nuevo patrocinador de Chivas generó una enorme expectativa entre los aficionados, especialmente por los cambios que trajo consigo en los uniformes. Para la camiseta titular, el Guadalajara decidió eliminar el cuadro blanco que anteriormente aparecía en la zona central para darle espacio a Caliente, decisión ampliamente aplaudida, mientras que la equipación de visitante apostó por un diseño completamente blanco.

Ahora, la expectativa está puesta en la que sería la tercera equipación para el Clausura 2027. Footy Headlines filtró imágenes del supuesto nuevo jersey del Rebaño Sagrado, el cual tendría como base el color negro, acompañado de detalles dorados y un escudo retro que ya había sido adelantado por Ricardo Ortiz Montenegro en exclusiva para Rebaño Pasión. Además, los gráficos que aparecen tanto en el pecho como en las mangas estarían inspirados en los mariachis, uno de los elementos más representativos de la cultura tapatía.

Omar Govea no jugó el amistoso contra América porque Gabriel Milito busca a su reemplazo

Una de las decisiones que más llamó la atención durante el Clásico Nacional disputado en Oakland fue la ausencia de Omar Govea. El mediocampista no estaba lesionado y podía ser utilizado por Gabriel Milito, especialmente porque ya se sabía que no estaría disponible contra Atlas debido a la expulsión que sufrió ante Querétaro. Sin embargo, el entrenador argentino decidió no utilizarlo y, de acuerdo con el reporte de José María Garrido, habría aprovechado el amistoso para probar alternativas pensando precisamente en quién ocupará su lugar en el Clásico Tapatío, siendo el principal candidato para hacerlo Kevin Castañeda.

Omar Govea recuperado para enfrentar a América

Cancha del Estadio Jalisco está en pésimas condiciones, Chivas tendrá que adaptarse

Chivas necesita volver a ganar en la Liga MX después de los últimos tropiezos y el próximo sábado tendrá una nueva oportunidad para hacerlo frente al Atlas. El problema es que el escenario del Clásico Tapatío también podría representar una dificultad adicional, pues el estado de la cancha del Estadio Jalisco genera preocupación a pocos días del encuentro.

José María Garrido mostró en su canal de YouTube, Futbol con Cerebro, imágenes exclusivas del terreno de juego y el césped luce todavía bastante dañado después de haber albergado los conciertos de Julión Álvarez. Por lo observado, resulta complicado pensar que llegará en condiciones ideales para el sábado, sin embargo, Chivas ya tuvo que adaptarse recientemente a una cancha complicada en el Alfonso Lastras ante Atlético de San Luis, donde recurrió en distintos momentos al juego directo, por lo que el equipo de Gabriel Milito tendría que repetir esa fórmula si las condiciones del Jalisco lo hacen necesario.