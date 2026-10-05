Chivas superó a América en Estados Unidos, pero la pregunta que surge es por qué no jugó Omar Govea.

Chivas logró una importante victoria ante América luego de haberse impuesto por 2-0 gracias al doblete de Ángel Sepúlveda. Por otro lado, una de las noticias en el Clásico Nacional en Oakland fue la decisión de Gabriel Milito de no utilizar a Omar Govea, quien no estaba lesionado y a quien podía utilizar ya que no jugará ante Atlas por la expulsión ante Querétaro. Según el reporte de José María Garrido, el técnico habría resuelto probar alternativas para reemplazar al mediocampista ante Atlas.

No hay ninguna duda de que el mediocampista del Guadalajara es una pieza clave en el equipo del técnico argentino. Bajo sus pies, el Rebaño Sagrado logra tener una salida limpia, mientras que en los metros finales aporta visión con sus pases y tiros de larga distancia.

Para el duelo contra Atlas, Chivas no podrá contar con Omar Govea, por lo que se especulaba que fuera de inicio ante América en Oakland. Sin embargo, Gabriel Milito decidió sentar al exjugador de Rayados de Monterrey a pesar de que no tenía ninguna lesión; pero, para José María Garrido, esto se debe a que el timonel rojiblanco busca el reemplazo ideal ya que fue expulsado contra Querétaro.

Omar Govea no jugó en Chivas ante América. (Foto: IMAGO7)

“El técnico decidió apostar por los chavos; terminaron jugando seis jugadores jóvenes, seis de los elementos de la cantera. A todos los puso salvo a Liciaga, el portero Sebastián Liciaga; todos prácticamente jugaron, pero Omar Govea se quedó fuera del campo y no tuvo actividad”, comentó el periodista de Claro Sports.

Y agregó: “La razón, y esto es una cuestión meramente interpretativa, es que no lo utilizó Gabi Milito debido a que el técnico está buscando una alternativa, un elemento idóneo para que ocupe ese lugar de Omar Govea, porque no podemos olvidar que en el último partido entre Chivas contra Gallos Blancos de Querétaro, Govea fue expulsado”.

¿Quién puede llegar a reemplazar a Omar Govea en Chivas vs. Atlas?

Según lo reportado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, Kevin Castañeda sería el jugador que se perfila para reemplazar a Omar Govea por el buen partido ante América en Estados Unidos. “En mi perspectiva, después de lo que pasó en el partido de ayer, no sería ninguna sorpresa para nada que el que ocupe el lugar de Govea para el encuentro ante el Atlas sea Kevin Castañeda, una doble contención Oso González – Kevin Castañeda”, analizó.

Encuesta ¿Kevin Castañeda es el cambio ideal para reemplazar a Omar Govea en Chivas vs. Atlas? ¿Kevin Castañeda es el cambio ideal para reemplazar a Omar Govea en Chivas vs. Atlas? Sí No Ya votaron 2 hinchas

Y agregó: “Partiendo desde el hecho de que Castañeda no tiene, al igual que Govea, esta intensidad ni es el más dinámico con la pelota en los pies, pero sí tiene esta visión más o menos similar de juego que tiene Govea, que tiene incluso Castañeda un poco más de pisada de área, no tan buen disparo desde media distancia, pero que desde esa parte pues se complementan uno con el otro y de la mano con el Oso González, que es el hombre metedor”.