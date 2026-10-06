El Inmortal no se guardó nada y salió en defensa del portero de Chivas, asegurando que no hay otro en México con las condiciones que él posee.

Raúl Rangel se convirtió en el villano del partido de la Selección contra Estados Unidos de hace unos días debido a que protagonizó un par de equivocaciones que fueron directamente al marcador, por lo que el histórico Jorge Campos salió en su defensa, asegurando que en México no hay otro cancerbero que se le asemeje.

“No tengo duda. Tala es un portero especial, es un portero diferente. No hay de esos porteros que vayan a los centros, que salgan, que jueguen adelantado, detrás de los defensas. Se ha equivocado en una o dos en toda su carrera”, aseguró el exportero en palabras para David Medrano.

Al analizar la situación que protagonizó el portero de las Chivas en el partido contra Estados Unidos, el Inmortal aseguró que esa situación se debió a un error de concentración, por lo que hasta consideró injusto que la afición mexicana se pusiera en su contra.

“Yo creo que es de confianza. Hizo un gran, gran Mundial y creo que estos errores y más el segundo gol, porque la quiere pasar por el centro. Si la juegas por el lado izquierdo o derecho, hay menos margen, te equivocas menos si le pegas mal.

“Creo que es concentración y un poquito de confianza, nada más. No pasa nada, está bien, perdimos ante Estados Unidos que a todos nos duele. Sé que mucha gente empezó a silbar y está mal porque el Tala hizo un gran Mundial, nos ayudó mucho, nos salvó de algunos goles, hizo grandes atajadas. El único portero que ha mantenido el cero en un Mundial es él y no es justo que a veces, cuando le pasan este tipo de cosas, le estén silbando”, concluyó Jorge Campos.

Los números del Tala Rangel en la Selección Mexicana

Oswaldo Sánchez considera a Jorge Campos como el mejor portero de la historia

El excancerbero de las Chivas, Oswaldo Sánchez, fue cuestionado en una entrevista en donde aseguró que Jorge Campos es el mejor portero mexicano que ha existido, incluso poniéndolo en el mundo por encima de figuras como Hugo Sánchez, Rafa Márquez o Chicharito.

“Jorge Campos no era tan bueno, era buenísimo. Un tipo que medía 1.74 o 1.75 que hacía esas atajadas debía tener algo diferente. Jorge era brutal, era un atleta completamente atípico, porque no solamente jugaba bien en la portería, sino que también fue campeón de goleo en el futbol mexicano.

“Si hay una figura en el mundo que la gente identifique de México no es ni Hugo Sánchez ni Rafa Márquez, que los conocen mucho, ni Chicharito, es Jorge Campos”, declaró el exjugador del Guadalajara en el podcast Los Reyes.