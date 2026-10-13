El exjugador del Guadalajara y leyenda del futbol nacional, señaló los aspectos a analizar y que podrían desencadenar en las múltiples lesiones que ha registrado el plantel en el semestre.

Chivas está sufriendo una pesadilla a lo largo de este Apertura 2026 debido a las múltiples lesiones que ha sufrido el plantel durante este torneo, en donde la mayoría se tratarían de dolencias musculares, situación que tiene en alerta máxima a los aficionados y especialistas como Jared Borgetti.

El exdelantero que tuvo un fugaz paso por el Guadalajara fue contundente y responsabilizó al cuerpo técnico de Gabriel Milito por las múltiples bajas que registra el plantel por problemas musculares, alegando que podría tratarse de mala repartición de las cargas de trabajo entre los futbolistas.

Sin embargo, Jared Borgetti también responsabilizó a los futbolistas de que quizás están fallando en sus labores de recuperación física como el descanso y la alimentación, por lo que considera que dentro del chiverío deberán hacer un análisis para detectar el factor que les está haciendo perder a tantos jugadores.

“¿De estos lesionados cuántos son por tema muscular? (…) Todo lo que es muscular sí compete bastante en las cargas de trabajo. En lo que se está haciendo durante la semana para ver cómo llegas. Súmale Selección, pero cuántos partidos jugó Romo en la Selección.

“Puede ser que sí sean las que son y aquí también hay que darle su responsabilidad al jugador, entendiendo que lo que se trabaja y lo que se planea durante la semana es algo fuerte, porque así se busca jugar el día de juego y ahora es: ¿Qué estás haciendo fuera de, en cuanto al descanso y la alimentación?

“Internamente sabrán un poquito más sobre ese tema, si ha sido por las cargas de trabajo o que el mismo jugador en muchas veces y que hemos sabido, que el futbolista mexicano no se toma los descansos que deben de ser”, explicó el exdelantero mexicano en ESPN.

¿Quiénes han sido los lesionados de Chivas en el Apertura 2026?