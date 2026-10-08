La alineación de Chivas contra el Atlas tendrá algunos problemas, pero el mayor estará en el carril izquierdo.

Chivas se enfrentará al Atlas este sábado en una edición más del Clásico Tapatío, un partido que promete emociones, pero que también estaría marcado por las ausencias de ambos equipos. En el caso del Guadalajara, Luis Romo está descartado por lesión, Omar Govea no podrá jugar por suspensión tras su expulsión y Bryan González se mantiene en duda por molestias físicas, tres situaciones que podrían complicar los planes de Gabriel Milito.

Precisamente, la posible ausencia de Bryan González, mejor conocido como el Cotorro, podría convertirse en uno de los principales problemas para el estratega rojiblanco de cara al compromiso contra los rojinegros. El lateral es el titular habitual por el carril izquierdo y su presencia resulta importante para el funcionamiento del equipo. Sin embargo, si finalmente no está disponible, las alternativas que tiene Milito para cubrir esa posición tampoco parecen sencillas.

Bryan González podría ser baja contra Atlas.

Y es que Hugo Camberos suele ser el suplente de Bryan González en el carril izquierdo, pero su reciente participación con la Selección Mexicana podría complicar esa posibilidad. El juvenil tuvo actividad este martes en el partido contra Chile y regresó a los entrenamientos con el Guadalajara hasta este jueves, por lo que tendría poco tiempo para recuperarse, trabajar con sus compañeros y adaptarse al plan de juego que pretende utilizar el cuerpo técnico durante el fin de semana.

Esta situación dejaría a Gabriel Milito con un panorama complicado para encontrar al jugador ideal que ocupe el carril izquierdo, especialmente porque las posibles bajas de Bryan González se suman a los problemas que deberá resolver para suplir a Luis Romo y Omar Govea. De esta manera, el entrenador argentino tendrá que encontrar soluciones para distintas zonas del campo en un partido que representa mucho para la afición rojiblanca y en el que cualquier ajuste podría resultar determinante.

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Por ahora, todo dependerá de la evolución física del Cotorro y de las decisiones que tome el cuerpo técnico del Guadalajara. Si González está en condiciones de jugar, todo apunta a que mantendría su lugar en el once titular. En caso contrario, Milito deberá decidir si apuesta por Hugo Camberos, pese a su reciente actividad con el Tri, o si recurre a otras alternativas, como Efraín Álvarez, a quien ya ha utilizado en esa posición, por lo que la decisión final se conocerá conforme se acerque el momento de enfrentar al Atlas.

Jonathan Pérez también podría ser opción en el carril izquierdo

Otra alternativa que podría considerar Gabriel Milito es Jonathan Pérez, quien tuvo una actuación destacada en el Clásico Nacional al ingresar precisamente como carrilero izquierdo. Su participación ayudó a que Chivas recuperara solidez defensiva, por lo que su perfil podría encajar en las necesidades del equipo si Bryan González no logra recuperarse a tiempo. No sería extraño que el estratega rojiblanco volviera a darle una oportunidad en esa zona, aunque habrá que esperar hasta este sábado para conocer la alineación con la que el Guadalajara buscará imponerse al Atlas.