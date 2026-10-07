Chivas enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Para el duelo en el Estadio Jalisco, Gabriel Milito cuenta con una lista de 10 jugadores que podrían ser baja.

Chivas ya cuenta con su plantel completo y ultima detalles para enfrentar a Atlas por el Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al duelo por la jornada 11, Gabriel Milito cuenta con tres jugadores descartados, dos por lesión y uno por suspensión, y siete dudas para ir a disputar el Clásico Tapatío.

El Guadalajara necesita reencontrarse con la afición, debido a que no pudo ante América cuando ganaba por dos goles de diferencia y tampoco ante Querétaro, un rival que en los papeles era menor. Por esta razón, el Rebaño Sagrado necesita volver a sumar para acomodarse en lo más alto de la tabla general de posiciones.

Chivas tiene una interesante oportunidad de recuperarse ante Atlas por la jornada 11 del Apertura 2026 en una edición del Clásico Tapatío. En medio de este contexto, es un hecho que Gabriel Milito cuenta con tres jugadores descartados por lesión y suspensión: Luis Romo, Omar Govea y Bryan González.

Gabriel Milito cuenta con varias dudas y descartados para enfrentar a Atlas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, entre las dudas hay siete jugadores. José Castillo, Micky Tapias y Miguel Gómez son una incógnita porque el técnico argentino los convocó para enfrentar a América en Estados Unidos y no formaron parte del banco de suplentes.

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La inclusión de los restantes jugadores responde a decisiones tácticas del propio Gabriel Milito, como el caso de Ángel Chávez y Samir Inda, quienes trabajan con el primer equipo, pero no han sido considerados en varias convocatorias.

A ellos hay que sumar a Carlos Hernández y Leonel Calderón, de destacados partidos ante las Águilas en Estados Unidos y que seguramente entrarán en la consideración teniendo en cuenta la posible baja de un defensa o si el técnico argentino quiere un jugador más similar a Cotorro para el carril izquierdo a pesar del regreso de Hugo Camberos.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.