Hugo Camberos demostró el gran nivel en el que se encuentra desde el Premundial Sub-20, torneo en el que fue una de las figuras de la Selección Mexicana y que le permitió llamar la atención tanto en México como en el extranjero. Su rendimiento incluso llevó a que surgieran cuestionamientos sobre por qué un futbolista con su talento había tenido tan poca actividad en las Chivas de Gabriel Milito, situación que se resolvería poco después.

Para bien o para mal, esa situación cambió con la lesión de Bryan González, ya que Camberos recibió la oportunidad de ocupar su lugar como carrilero por izquierda en los últimos partidos del Guadalajara. El juvenil rojiblanco respondió de buena manera y aprovechó los minutos que recibió, aunque su situación podría cambiar nuevamente en los próximos días, justo de cara al Clásico Nacional contra América.

Hugo Camberos le dio la vuelta al mundo con su asistencia ante Pachuca.

Y es que El Cotorro ya volvió a la actividad con el Guadalajara y tuvo sus primeros minutos después de la lesión ante Pumas, partido en el que además consiguió marcar un gol para completar la goleada sobre los felinos. Por lo tanto, todo apunta a que Bryan González volverá muy pronto a la titularidad, lo que obligaría a Camberos a asumir un nuevo rol dentro del equipo de Milito.

Aunque es muy probable que vuelva a ser suplente, también lo es que las oportunidades para Hugo Camberos sean cada vez mayores. El juvenil ya demostró el aporte que puede tener en el funcionamiento del equipo y, si mantiene la paciencia y continúa trabajando al mismo nivel, seguramente tendrá nuevas oportunidades para recuperar un papel protagonista con el Rebaño Sagrado.

Además, en caso de que Camberos continúe en Chivas para el Clausura 2027, habrá que considerar que el Guadalajara también disputará la Concacaf Champions Cup. Esto obligará al equipo a contar con un plantel amplio y diferentes alternativas para realizar rotaciones, especialmente en un calendario más exigente. Ahí es donde Hugo Camberos podría recuperar minutos y titularidades, incluso en diferentes posiciones, siempre priorizando las necesidades del equipo.

Hugo Camberos sigue en la mira de Europa, pero es pieza clave en Chivas

Aunque todavía no sea un titular indiscutible en Chivas, Hugo Camberos es considerado una pieza muy importante dentro del proyecto rojiblanco, tanto por la directiva como por Gabriel Milito, quien en diferentes ocasiones ha destacado las condiciones del juvenil. Por ello, si finalmente llega una oferta para llevarlo al futbol europeo, Chivas deberá tomarla considerando el valor que tiene dentro de su proyecto; y si permanece en Guadalajara, dependerá en buena medida de su rendimiento y de cómo aproveche cada oportunidad para seguir aumentando sus minutos en la cancha.