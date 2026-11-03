Mientras Chivas se prepara para enfrentar a León por la jornada 16 del Apertura 2026, la pregunta que surge es en relación con el futuro de Gabriel Milito en la dirección técnica. Mientras se espera que se confirme la extensión de su contrato, en Argentina, Nicolás Distassio confirmó que River Plate tiene en carpeta al timonel rojiblanco, pero que desde el club argentino ya saben que el estratega fue determinante y que dijo que no.

No hay ninguna duda de que el Rebaño Sagrado pelea de la mejor manera en la recta final de la fase regular. Tras un inicio con muchas dudas, el Guadalajara se mantiene en la parte alta y espera un tropiezo del América y Cruz Azul para cerrar como superlíder de la tabla general.

En medio de este contexto, Gabriel Milito vuelve a estar en el centro de los rumores mientras se espera que renueve su contrato con Chivas. Desde Argentina confirman que River Plate tiene en carpeta al timonel rojiblanco, que gusta más que Ramón Díaz y que el entrenador dio una determinante respuesta.

Gabriel Milito vuelve a sonar en River Plate de Argentina. (Foto: IMAGO7)

“Hay dos técnicos que gustan más que Ramón Díaz. (…) Eduardo Domínguez que parece que le está yendo mal en Mineiro y si pierde con Boca (en la Final de la Copa Sudamericana) se va, y el otro es Gabi Milito. Los dos son muy difíciles de traer”, explicó Nicolás Distassio en el programa F12 de ESPN.

Y agregó: “Con Domínguez sé que en su momento hablaron. Con Milito creo que también, pero Milito fue determinante y dijo que no”. De esta manera, no queda claro si hubo un contacto, pero el insider Millonario confirmó que la directiva riverplatense conoce, directa o indirectamente, la respuesta del timonel rojiblanco.

Encuesta ¿Chivas debe renovar a Gabriel Milito? ¿Chivas debe renovar a Gabriel Milito? Sí No Ya votaron 39 hinchas

¿Por qué Gabriel Milito vuelve a ser vinculado con River Plate?

Gabriel Milito vuelve a ser vinculado con River Plate luego de que el conjunto argentino perdió con polémica ante Boca Juniors, por lo que ya se habla de la continuidad de Leonardo Ponzio en lo que resta del año si no es campeón. Sin embargo, todo indica que el conjunto argentino se inclinaría por cerrar el regreso de Ramón Díaz, técnico histórico que pide la afición Millonaria.