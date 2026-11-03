El mundo del fútbol se despertó este martes 3 de noviembre con una noticia que ha provocado una enorme tristeza, pues se confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, a los 30 años de edad. El futbolista español había sufrido un fuerte choque durante el partido del lunes contra el FC Andorra, una acción que terminó provocándole graves complicaciones de salud. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el atacante perdió la vida horas después de ser trasladado de urgencia al hospital, dejando de luto al fútbol español y a seguidores de todo el mundo.

La lamentable acción ocurrió durante los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando Jesús de Miguel chocó violentamente con el guardameta rival, Jesús Owono, mientras ambos disputaban un balón dividido. La gravedad de la situación quedó en evidencia prácticamente de inmediato, pues los futbolistas que se encontraban cerca comenzaron a solicitar desesperadamente el ingreso de las asistencias médicas. El delantero quedó tendido sobre el césped y el partido tuvo que ser suspendido para permitir que recibiera atención de emergencia, antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En un primer momento, las noticias parecían ofrecer una pequeña esperanza, pues el CD Tenerife informó que Jesús de Miguel había recuperado el pulso y se encontraba estable dentro de la gravedad, aunque permanecía ingresado en cuidados intensivos. Sin embargo, durante las horas siguientes su estado de salud empeoró considerablemente y, lamentablemente, este martes llegó la noticia que nadie quería recibir. A través de sus redes sociales, el conjunto español confirmó oficialmente el fallecimiento del futbolista a las 8:00 horas del 3 de noviembre, acompañando el anuncio con un emotivo mensaje de condolencias para su familia y seres queridos.

La noticia provocó una enorme ola de solidaridad entre clubes, jugadores e instituciones de diferentes países, que comenzaron a enviar mensajes de apoyo a la familia del futbolista y al CD Tenerife. Equipos como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid expresaron públicamente sus condolencias, mientras que la tragedia también generó conmoción entre los seguidores del fútbol mexicano. En el caso de Chivas, el Guadalajara también se suma al sentimiento de luto que atraviesa el fútbol internacional, aunque hasta el momento no se ha podido confirmar un comunicado específico del club rojiblanco sobre el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Ante la magnitud de lo ocurrido, el fútbol español ya comenzó a organizar diferentes muestras de respeto y homenajes en memoria de Jesús de Miguel. El propio Tenerife anunció un acto para recordar al delantero, mientras que la UEFA estableció minutos de silencio en sus competiciones europeas durante esta semana. Sin embargo, todavía no existe información confirmada sobre posibles homenajes en la próxima jornada de la Liga MX, por lo que habrá que esperar para conocer si los clubes mexicanos también realizarán algún reconocimiento dentro de los estadios.

¿De qué murió exactamente Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife?

De acuerdo con los primeros reportes médicos y la información difundida tras el encuentro, Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después de recibir un fuerte impacto en el pecho durante el choque con Jesús Owono, guardameta del FC Andorra. El portero salió a disputar un balón dividido y terminó golpeando al delantero con la rodilla en una zona cercana al corazón. Aunque los servicios de emergencia consiguieron reanimarlo y trasladarlo al hospital, su estado de salud empeoró durante las horas posteriores y finalmente falleció la mañana del martes. La relación entre el traumatismo y la parada cardiorrespiratoria ha sido reportada por diferentes medios, aunque la determinación médica y forense definitiva sobre la causa del fallecimiento corresponde a las autoridades competentes.