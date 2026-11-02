Tras superar su proceso de rehabilitación, Miguel Gómez se reincorporará a los entrenamientos de Chivas bajo las órdenes de Gabriel Milito.

El Guadalajara, frente a Atlante, recuperó a todos sus jugadores debido a que volvió a la titularidad Luis Romo, mientras que en el banco de suplentes estuvieron presentes Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y José Castillo. Sin embargo, quien todavía no fue convocado es Miguel Gómez, jugador que mañana se reincorporará finalmente a los entrenamientos con el resto de sus compañeros en Verde Valle.

El principal adversario que tuvo Gabriel Milito en el Apertura 2026 fueron sin duda las lesiones, por lo que tuvo que buscar jugadores de fuerzas básicas para suplir ausencias importantes en defensa. Hugo Camberos y Leonel Calderón no tuvieron problemas en reemplazar a Bryan González; Luis Rey y Carlos Hernández hicieron su trabajo para suplir a José Castillo y Luis Romo, mientras que Jesús Hernández hizo lo suyo con Ángel Sepúlveda.

El sábado volvieron a ser convocados el Cuate, Brian, Castillo y Romo luego de mucha incertidumbre sobre la enfermería de Chivas de cara a la Liguilla. Sin embargo, quien no volvió ante Atlante fue Miguel Gómez; Diego Ivey confirmó que mañana se unirá al resto de sus compañeros.

Miguel Gómez regresa a los entrenamientos con Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Pensando en que Miguelito Gómez está en su etapa final de rehabilitación y que se espera ya se una al resto del plantel para llevar a cabo los entrenamientos y de esta manera concluir lo que es el hospital de las Chivas Rayadas del Guadalajara”, detalló el periodista de ESPN.

Y agregó: “Contemplando que Miguel Gómez era el último elemento que faltaba por recuperar, quien ya estaba en la última etapa de rehabilitación y se espera que a partir del día de mañana entrene junto al resto del plantel y de esta manera estar en el estatus de elegible para Gabriel Milito en lo que será la convocatoria del próximo sábado para viajar a León, Guanajuato”.

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¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El Guadalajara de Gabriel Milito volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a León por la jornada 16 en el Estadio Akron. El partido será transmitido por FOX ONE y FOX+ desde las 20:10 del Centro de México.