Chivas ha sufrido mucho con las lesiones este torneo, pero ahora, un jugador que se recuperó el martes volvió a lesionarse.

Chivas ya se encuentra en Monterrey para afrontar uno de los partidos más importantes de la Jornada 14 del Apertura 2026, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará extender su buen paso fuera de casa y demostrar que puede competir ante uno de los planteles más fuertes de la Liga MX, además por supuesto de buscar el mejor lugar posible en la Tabla General pensando en la Liguilla.

El Rebaño Sagrado también tiene un reto particular en el Gigante de Acero, pues intentará extender a siete partidos su racha invicta como visitante. Para conseguirlo, los rojiblancos deberán imponer condiciones frente a Rayados y aprovechar el impulso que representó volver a sumar de a tres frente al Necaxa en un tramo del torneo en el que cada punto puede ser determinante.

Miguel Gómez es una de las soluciones en defensa para Chivas.

Sin embargo, las lesiones continúan representando un problema para Gabriel Milito, quien ha tenido que modificar sus planes semana a semana por las ausencias de distintos futbolistas. En esta ocasión, el Guadalajara presentó su convocatoria de 22 jugadores, con algunas novedades importantes, aunque también con una baja inesperada que vuelve a encender las alarmas en el entorno rojiblanco sobre el trabajo físico.

La ausencia que llama la atención es la de Miguel Gómez, quien apenas el martes pasado, durante el partido contra Necaxa, había reaparecido en una convocatoria después de recuperarse de su lesión. No obstante, menos de una semana después volvió a quedar fuera por molestias musculares, por lo que el club decidió darle reposo y evaluar su evolución, una nueva ausencia que representa un contratiempo para el futbolista y para Milito, pues es precisamente en la zona defensiva donde ha habido más lesiones este torneo.

Encuesta ¿Gabriel Milito debería tomar medidas contra su preparador físico por las lesiones? ¿Gabriel Milito debería tomar medidas contra su preparador físico por las lesiones? Sí, ya no es casualidad No, ha sido mala suerte este torneo Ya votaron 178 hinchas

Una de las noticias positivas es que Omar Govea recibió el alta médica y volvió a estar disponible para el cuerpo técnico. En cambio, José Castillo, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda continúan en la parte final de sus respectivos procesos de rehabilitación, por lo que todavía no fueron considerados para este compromiso ante Monterrey.

La convocatoria completa de Chivas en su visita a Monterrey

Estos son los 22 futbolistas elegidos por Gabriel Milito para buscar la victoria ante Rayados en la Jornada 14 del Apertura 2026: