Chivas se ha convertido en un auténtico hospital, con seis bajas por lesión: Diego Campillo, Luis Romo, Bryan González, José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias, una situación que preocupa a propios y extraños, pues da para pensar que algo está sucediendo al interior del Guadalajara.

Y es que este martes Jared Borgetti culpó directamente al cuerpo técnico de Gabriel Milito por las múltiples bajas por problemas musculares, al plantear que podría tratarse de una mala repartición de las cargas de trabajo entre los futbolistas. Siguiendo esa lógica, el problema pudo haber comenzado en la pretemporada de hace unos meses.

Jared Borgetti culpó al Cuerpo Técnico de Gabriel Milito.

Además de los seis lesionados, en este torneo también han tenido problemas físicos Kevin Castañeda, Richard Ledezma, Hugo Camberos, Daniel Aguirre y Omar Govea, estos últimos tres por molestias musculares. El dato clave es que todos los lesionados, excepto Luis Romo, estuvieron en la pretemporada del equipo. En cambio, los que no participaron en ella por estar con la Selección Mexicana, como Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado o Armando González, no han reportado lesiones este torneo, incluso con el Olympiacos jugando dos veces por semana.

Las pretemporadas de Gabriel Milito se caracterizan por un intenso trabajo físico, justamente para que el plantel esté al 100 % durante el torneo. Sin embargo, en este semestre ha ocurrido todo lo contrario: el técnico no ha podido contar con el plantel completo en prácticamente ninguna jornada por las molestias físicas, algo que podría indicar que la causa estuvo en las semanas de preparación para el Apertura 2026.

Por lo pronto, habrá que esperar si hay algún diagnóstico al interior del cuerpo técnico, pues si esta epidemia de lesiones continúa, podría convertirse en un problema de cara a la Liguilla. En esa instancia no solo se necesita a los mejores jugadores disponibles, sino también que estén en ritmo de juego, por lo que hay que hacer cambios de inmediato.

Diego Campillo, cuya lesión fue por un golpe, podría estar disponible contra Tigres

Dentro de este panorama, el caso de Diego Campillo es distinto, pues su lesión no fue muscular, sino consecuencia de un golpe: un pisotón en el Clásico Tapatío que lo obligó a salir al medio tiempo. Los estudios descartaron una fractura y solo presenta inflamación, por lo que podría llegar al duelo contra Tigres si se recupera en los próximos días. Eso sí, Gabriel Milito casi nunca arriesga a los jugadores que no están al 100 %, así que solo lo tendrá en cuenta si está completamente recuperado.