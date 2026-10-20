Chivas se enfrenta al Necaxa la noche de este martes 20 de octubre, en un partido en el que está obligado a conseguir los tres puntos y romper la mala racha de cuatro encuentros consecutivos sin ganar. El Rebaño Sagrado necesita recuperar la confianza ante su afición, especialmente frente a un rival al que históricamente se le ha complicado jugar en el Estadio Akron. Sin embargo, Gabriel Milito tendrá que resolver nuevos problemas para armar su alineación.

Los problemas físicos siguen acumulándose para el entrenador argentino, pues la convocatoria confirmada por el propio club revela que el Guadalajara perdió a dos jugadores más para este compromiso: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. Ambos están descartados para enfrentar a los Rayos, por lo que Milito tendrá que buscar alternativas para cubrir sus ausencias en un encuentro en el que no hay demasiado margen de error para los rojiblancos.

Brian Gutiérrez está descartado contra Necaxa.

Estas bajas se suman a las de Omar Govea, José Castillo y Luis Romo, quienes aparecen en la convocatoria dentro del grupo de futbolistas que se encuentran en la recta final de su recuperación. Aunque todavía no están disponibles para este partido, su evolución representa una noticia alentadora para el cuerpo técnico, pues podrían convertirse pronto en opciones para reforzar al equipo conforme superen sus respectivas lesiones.

Entre las buenas noticias para el Guadalajara destaca el regreso de Kevin Castañeda, quien vuelve a la convocatoria después de cumplir su partido de suspensión por la tarjeta roja que recibió. Además, Miguel Gómez ya se recuperó de su lesión y también está contemplado para enfrentar a Necaxa. De esta manera, Milito recupera dos alternativas para afrontar el compromiso, aunque las nuevas ausencias seguirán condicionando sus decisiones.

Con este panorama, queda descartado que Chivas repita la misma alineación que utilizó ante Tigres en su partido anterior. Ahora habrá que esperar para conocer las decisiones de Gabriel Milito y los jugadores que elegirá para su once inicial, con la obligación de encontrar una combinación que permita al equipo volver a funcionar en ataque y defender con mayor solidez. El objetivo es claro: conseguir una victoria en casa que termine con la mala racha y devuelva la confianza al Rebaño Sagrado.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas vs Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Necaxa se disputará este martes 20 de octubre en el Estadio Akron, como parte de la Jornada 13 del Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 6:07 p. m., tiempo del centro de México, en un encuentro en el que el Guadalajara buscará aprovechar la localía para reencontrarse con el triunfo ante su afición y evitar que su racha sin victorias se extienda a cinco encuentros.