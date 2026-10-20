Las Chivas vuelven a la cancha del Estadio Akron este martes 20 de octubre para enfrentar al Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2026. El Guadalajara necesita sí o sí los tres puntos ante un rival que llega como penúltimo lugar de la tabla general; sin embargo, Gabriel Milito no querrá arriesgarse a sumar un quinto partido consecutivo sin ganar, por lo que lo más probable es que mande a su mejor alineación disponible para este compromiso.

Una de las ventajas para el estratega rojiblanco es que podrá contar con más alternativas para armar su once inicial. Kevin Castañeda ya cumplió su partido de suspensión, Bryan González volvió a sumar minutos ante Tigres y, además, se espera que Omar Govea haya superado las molestias físicas que le impidieron jugar frente a los felinos. Estas novedades podrían darle más opciones a Milito para buscar una victoria que resulta importante para el equipo.

La gran duda sigue siendo José Castillo, quien continúa trabajando para recuperarse de su lesión. El propio Gabriel Milito confirmó que el defensor se encuentra en la etapa final de su recuperación, luego de sufrir dos recaídas que han retrasado su regreso. Sin embargo, el entrenador no confirmó cuándo volverá a la actividad, por lo que su disponibilidad seguirá siendo una incógnita hasta que pueda reincorporarse por completo al equipo.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs Necaxa de la Jornada 13 del Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Necaxa se disputará este martes 20 de octubre en el Estadio Akron, como parte de la Jornada 13 del Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 6:07 p. m., tiempo del centro de México, y se espera que el Rebaño Sagrado busque aprovechar la localía para terminar con su mala racha y recuperar terreno en la tabla general.

Posible alineación de Chivas para enfrentar a Necaxa

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Rey

Diego Campillo

Bryan González

Santiago Sandoval

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

Posible alineación de Necaxa para enfrentar a Chivas