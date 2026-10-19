Chivas tomó una decisión muy extraña con el uniforme que usará ante Necaxa, siendo ellos los que jueguen de rojiblancos.

Chivas enfrentará este martes al Necaxa en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026, con la obligación de volver a la senda del triunfo después de acumular cuatro encuentros consecutivos sin ganar. El Guadalajara tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con la victoria en el Estadio Akron, donde ya dejó escapar puntos importantes, incluyendo una derrota ante el Querétaro y el reciente empate frente a Tigres. Sin embargo, más allá de la necesidad de sumar tres puntos, el encuentro tendrá una particularidad que llamó la atención de los aficionados rojiblancos.

Y es que este martes se vivirán dos partidos prácticamente consecutivos entre Chivas y Necaxa en el Estadio Akron. Primero será el turno del equipo varonil, que saltará al terreno de juego a las 6:07 p. m., mientras que Chivas Femenil se enfrentará a las Centellas a las 9:00 p. m. Una jornada poco habitual que permitirá disfrutar de dos compromisos entre las mismas instituciones en un intervalo de apenas unas horas.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la decisión del Guadalajara de no utilizar su tradicional uniforme rojiblanco para el partido del equipo varonil. Chivas estrenará su tercer jersey de la temporada 2026-2027, presentado oficialmente hace unos días y que generó una respuesta muy positiva entre los aficionados por sus referencias a la charrería. La camiseta, predominantemente negra con detalles dorados, tendrá su primera aparición en un partido oficial del Rebaño Sagrado, desplazando por esta ocasión a las tradicionales rayas rojiblancas.

Pero hay un detalle todavía más llamativo: los jugadores del Necaxa serán quienes salten al terreno de juego con un uniforme de rayas rojiblancas. De esta manera, el equipo visitante vestirá los colores que habitualmente identifican al Guadalajara en su propia casa, mientras que los dirigidos por Gabriel Milito lucirán una indumentaria completamente distinta a la que sus seguidores están acostumbrados a ver. Una imagen poco habitual en el Estadio Akron que seguramente llamará la atención desde el silbatazo inicial.

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Ahora, el objetivo del Guadalajara será aprovechar este encuentro para dejar atrás su mala racha y darle el mejor estreno posible a su nuevo uniforme. Chivas se enfrentará a uno de los equipos que ocupan la parte baja de la tabla general, por lo que sumar tres puntos resulta fundamental para recuperar confianza y mantenerse en la pelea por sus objetivos en el Apertura 2026. Después de la expectativa que generó el jersey negro con detalles dorados, no habría mejor manera de presentarlo oficialmente en la cancha que con una victoria ante su afición.

No está confirmado, pero Chivas Femenil también saldría con el nuevo uniforme negro

La incógnita también se extiende al partido de Chivas Femenil contra Necaxa, pues todavía no está confirmado qué uniforme utilizará el equipo rojiblanco en su compromiso de este martes. Una posible explicación es que la plataforma oficial de la Liga MX Femenil maneje información distinta a la de otros sitios oficiales, por lo que la referencia del uniforme podría no estar actualizada. Por ahora, lo más probable es que el equipo femenil también utilice el nuevo diseño, aunque habrá que esperar hasta tener una confirmación oficial para saber si ambas escuadras lucirán el tercer jersey durante esta doble jornada ante Necaxa.