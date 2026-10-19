Chivas volverá a la actividad este martes para recibir al Necaxa en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026. El Guadalajara apenas enfrentó a Tigres este sábado, por lo que tendrá poco tiempo para preparar su siguiente compromiso. Sin embargo, la urgencia de conseguir una victoria es cada vez mayor para el equipo de Gabriel Milito, que buscará romper una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar y recuperar terreno en la recta final de la fase regular del torneo.

Por ahora, el Rebaño Sagrado tiene dos preocupaciones principales: mejorar su contundencia frente a la portería rival y recuperar a los jugadores que han causado baja por lesión. Prácticamente cada jornada ha surgido una nueva preocupación en el apartado físico, una situación que complica el trabajo del cuerpo técnico a la hora de preparar los partidos. El encuentro contra Tigres no fue la excepción, pues Omar Govea fue descartado y se convirtió en otra ausencia para el conjunto rojiblanco.

Omar Govea no pudo jugar contra Tigres.

Por otro lado, no todo fueron malas noticias para Gabriel Milito, ya que Bryan González volvió a tener minutos al disputar el segundo tiempo frente a los felinos, en un regreso representa una alternativa importante para el entrenador argentino, quien podría devolverle la titularidad este martes ante los Rayos, pues el Cotorro es uno de los elementos cuya ausencia más ha resentido el Guadalajara, por lo que su recuperación llega en un momento clave para el equipo.

Otro de los futbolistas que la afición espera volver a ver pronto en las canchas es José Castillo. El propio Gabriel Milito reconoció que el defensor se encuentra en la recta final de su recuperación, después de sufrir tres lesiones que lo han mantenido alejado de la actividad durante más de dos meses. Su regreso sería una noticia importante para el Guadalajara, aunque todavía falta conocer si estará en condiciones de reaparecer frente al Necaxa o si el cuerpo técnico preferirá esperar un poco más antes de darle minutos.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs Necaxa?

El partido entre Chivas y Necaxa se disputará este martes 20 de octubre en el Estadio Akron como parte de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro representa una nueva oportunidad para que el Rebaño Sagrado vuelva a ganar ante su afición y deje atrás la mala racha que ha marcado sus últimas presentaciones. Además, los rojiblancos necesitan aprovechar sus partidos como local para sumar puntos importantes en la pelea por mejorar su posición en la tabla general.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs Necaxa?

El Chivas vs Necaxa se podrá ver en vivo y de manera exclusiva a través de Amazon Prime Video, plataforma que transmite los partidos como local del Guadalajara. Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o streaming también podrán mantenerse al tanto de lo que suceda en la cancha mediante el seguimiento de Rebaño Pasión, donde encontrarán las alineaciones, las mejores acciones y las principales polémicas del partido.