Debido a la jornada doble de esta semana en la Liga MX, las Chivas volverán a la actividad este martes 20 de octubre, cuando reciban al Necaxa en el Estadio Akron a las 6:07 p. m. Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán romper una racha de cuatro partidos sin ganar y darle una alegría a la afición rojiblanca que se dará cita en el inmueble para disfrutar de la doble cartelera ante los Rayos.

En el papel, el Guadalajara parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos, pues el Necaxa ocupa el penúltimo lugar de la tabla general y apenas suma dos triunfos en el Apertura 2026. Por ello, el Rebaño Sagrado se enfrentará a un rival que ha sufrido mucho en el aspecto defensivo durante el torneo, una situación que los rojiblancos buscarán aprovechar para reencontrarse con la victoria.

Sin embargo, los Rayos también necesitan rescatar puntos en el Estadio Akron y seguramente no le pondrán las cosas fáciles al conjunto local. Es bien sabido que los equipos que llegan con el papel de víctimas ante Chivas suelen apostar por un bloque bajo y una postura muy defensiva, un planteamiento que puede complicar a los dirigidos por Milito. Por eso, habrá que ver qué variantes utiliza el entrenador rojiblanco para abrir la zaga rival y generar ocasiones de peligro.

En cuanto a las posibles novedades en la convocatoria, Kevin Castañeda ya cumplió su partido de suspensión tras ser expulsado ante Atlas, por lo que podría volver a estar disponible. Además, habrá que seguir de cerca la situación de Omar Govea, quien no pudo jugar contra Tigres debido a molestias físicas, así como la recuperación de José Castillo. Milito podría recuperar alternativas para afrontar este compromiso, aunque habrá que esperar para conocer quiénes están en condiciones de jugar.

¿Va por TV abierta el Chivas vs Necaxa de la Jornada 13?

Los aficionados que quieran ver el partido entre Chivas y Necaxa desde casa deben tomar en cuenta que el encuentro no será transmitido por televisión abierta en México. La transmisión en vivo estará disponible de manera exclusiva a través de Amazon Prime Video, por lo que será necesario contar con acceso a la plataforma para seguir las acciones de la Jornada 13 del Apertura 2026. Sin embargo, en Rebaño Pasión llevaremos el minuto a minuto y hablaremos de todo lo que ocurra en el encuentro.

¿A qué hora se jugará el Chivas vs Necaxa de la Jornada 13?

El partido entre el Guadalajara y los Rayos del Necaxa se disputará este martes 20 de octubre a las 6:07 p. m., tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Akron. El compromiso corresponde a la Jornada 13 del Apertura 2026 y representa una nueva oportunidad para que el Rebaño vuelva a sumar de a tres ante su afición, además de volver a subir posiciones en la Tabla General pensando en la Liguilla.