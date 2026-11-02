Chivas llevó adelante un enorme partido frente a Atlante, pero hace unas semanas comenzó a surgir el rumor sobre una supuesta intención de Hugo Camberos de no renovar para salir del equipo por la falta de minutos. En medio de los rumores, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que la falta de minutos del canterano rojiblanco se debe a una decisión meramente deportiva y que él se quiere mantener en el Guadalajara.

No cabe ninguna duda de que el técnico argentino sabe que cuenta en su banco de suplentes con una de las joyas más deseadas por toda la Liga MX. Sin embargo, con el timonel rojiblanco no cuenta con una gran cantidad de minutos, ya que no juega con extremos.

En medio de este contexto, comenzó a surgir una serie de rumores sobre la posibilidad de que Hugo Camberos saliera de Chivas por la falta de minutos y de que no tuviera ganas de renovar su contrato. Sin embargo, José María Garrido señaló que el canterano del Guadalajara extendió su vínculo hasta diciembre del 2028.

Hugo Camberos no juega en Chivas por decisión deportiva. (Foto: IMAGO7)

“En las últimas semanas se ha empezado a soltar por ahí una versión desacertada sobre el futuro de Hugo Camberos, que si Hugo no quiere renovar, que si esto, que si la directiva ya lo trae entre ojos. A ver, hay que aclarar una situación que me parece que es necesario hacer, ya pregunté, ya sondeamos como tiene que hacerse para poderles traer la información como debe ser y no generar confusión ni malinformar”, comenzó.

Y agregó: “Hugo Camberos, el año pasado, junto con un grupo de cinco o seis jugadores, se van a acordar de que renovaron sus contratos. (…) Hugo Camberos, cuando renovó su contrato, lo firmó hasta diciembre del 2028. Entonces, hoy hablar de que Hugo Camberos no juega porque anda distraído por el contrato, por ahí no va. Hugo Camberos tiene todavía 2 años de contrato, ¿por qué tendría que sentarse hoy su agente a renovar un contrato al que todavía le resta mucho tiempo? Por ahí el tema no va. Va por cuestiones estrictamente deportivas, como lo informó el propio técnico Gabi Milito desde el otro día; solo para informar y para que quede claro que por tema contractual no es”, expresó.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre Hugo Camberos?

Una de las preguntas que retumbó en la sala de prensa en el Estadio Akron fue en relación con el motivo por el que no juega Hugo Camberos en las Chivas de Guadalajara. En el Gigante de Zapopan, Gabriel Milito confirmó que la joya rojiblanca no jugó debido a que el día anterior se dobló el tobillo y que no entra porque considera que primero está el equipo.

“Hugo es un futbolista muy bueno. Ayer, haciendo el prepartido, se dobló el tobillo y no sabíamos si iba a estar disponible hoy, por eso manejamos otras alternativas. Pero cuando lo necesitamos ha estado ahí y respondió. Pero bueno, a veces a la hora de tomar una decisión o elegir para que juegue Hugo tenemos que quitar a alguno de los chicos y bueno, esas decisiones, siempre, hay jugadores que salen favorecidos y otros que a lo mejor con mis decisiones salen desfavorecidos, pero así es la dinámica de un grupo, así es la dinámica de un equipo de fútbol”, explicó el técnico argentino.

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Y añadió: “Lo más importante es que él sabe que en algún momento quizás lo vamos a necesitar y que tiene que estar listo y preparado, y que lo más importante por encima de lo individual está el equipo. Y por suerte tenemos jugadores muy centrados, donde todos tenemos claro cuál es el objetivo y estamos todos en esa misma dirección. Lógicamente entiendo a la perfección cuando un jugador juega habitualmente, cuando un jugador juega menos, se entiende esa situación. Por eso intentamos acompañar y darle un trato como el que debe ser a los jugadores que menos juegan, porque en determinado momento quizás lo necesitemos y tienen que ser determinantes, sobre todo con las condiciones que tiene Hugo”.